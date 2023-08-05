暴雨斷路！廬山、合歡山公路夜間封閉　南投仁愛今停班課

▲南投土石流吞沒大貨車。（圖／翻攝自記者爆料網）

文／中央社

暴雨4日轟炸仁愛鄉造成多處道路中斷，都達村有土石流灌民宅，廬山有歇業飯店地基流失；台14線春陽至屯原、台14甲線翠峰到松雪樓夜間封閉，台14線九芎林至霧社只出不進。

颱風「卡努」外圍環流影響加上西南風增強，仁愛鄉雨勢驚人，統計2日凌晨0時至4日晚間9時40分，南投縣仁愛鄉「仁愛」測站雨量達992毫米，排行全台第1名，仁愛鄉4日及今天停止上班、停止上課，由於降雨持續加上停班，清境農場國民賓館訂房住客幾乎退光。

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▲台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋傾斜。（圖／公路總局三工處）

由於塔羅灣溪水位高漲加上邊坡雨水不斷沖下，廬山溫泉區有溫泉會館大廳及停車場淹水，近年歇業的廬山麗來溫泉飯店下方地基流失，有倒塌可能。

當地餐廳一名吳姓業者告訴中央社記者，廬山晚間雨勢轉小，溪水仍湍急，據她了解無遊客滯留廬山，僅少數業者留守，目前糧食及安全無虞，但因停電造成網路訊號不良。

▲麗來飯店下方大片土石消失。（圖／記者高堂堯翻攝）

仁愛鄉「投89線」力行產業道路在4.5、6.8、16.8、31.8、37、44、48、53公里等處坍方中斷，4日上午有多輛汽車進退不得，滯留至4日晚間，滯留者尚未正式向消防局報案求救，當地鄉民代表得知，轉報仁愛鄉公所應變中心，再轉報縣府應變中心，消防局主動派遣仁愛分隊前往了解，但因2.5公里處坍方，人車返隊待命。

公路總局第二區養護工程處發布訊息表示，台14線指標84至92公里處春陽至廬山、94至99公里處廬山至屯原路段，以及台14甲線18至32.713公里處翠峰到松雪樓等路段，因受歷次災害及4日降雨影響，仍有多處路段積水及泥流，考量邊坡坍方風險高及夜間行車視線不佳，這3路段今晚8時起預警封閉，5日上午7時再評估路況。

二工處指出，台14線62至79.1公里處九芎林至霧社多處路段積水及泥流今晚9時預警封閉，明天上午6時確認路況後評估是否延長。此路段仍有多處坍方中斷，目前車輛只出不進，機具分別在台14線指標76.9、66.2公里處往兩端持續清除。