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超大豪雨轟不停！6公路「坍方、橋傾斜」交通受阻　4路段預警封閉　

▲▼台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋。（圖／公路總局三工處）

▲台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋傾斜。（圖／公路總局三工處）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風遠離北轉，颱風尾挾西南氣流帶來驚人降雨，狂轟南投和台中山區，公路總局統計，目前包括台14線中潭公路、台14甲合歡山公路、台20線南橫公路等6路段傳出坍方、路面破損等災情，其中台20線南橫公路明霸克露橋鋼便橋傾斜。總計有5處交通阻斷、1處單線雙向行車；另有4公路因雨勢過大採預警性封閉。

預警性封閉路段4處

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(1).高雄市桃源區台20臨105線0K至36K+828(梅山口至埡口)，於4日07時實施預警性封閉。
(2).高雄市那瑪夏區台29臨11線0K至12K(那瑪夏至五里埔)，於3日20時實施預警性封閉。
(3).高雄市桃源區台20線93K(撒拉阿塢橋)，於4日11時實施預警性封閉。
(4).高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)，於4日11時實施預警性封閉。

▲▼溪水暴漲影響台29線民生橋。（圖／公路總局三工處）

▲溪水暴漲，台29線民生橋預警封閉。（圖／公路總局三工處）

道路災阻5處

(1).台中市和平區台8線臨37便道3K+900(上谷關路段)，邊坡落石坍方，預計10日16時開放通行。
(2).南投縣仁愛鄉台14線雙向78K+800(霧社路段)，路樹倒塌及道路積水，視現場情形開放通行。
(3).南投縣仁愛鄉台14線雙向68K+100至68K+200(南豐路段)，土石坍方，視現場情形開放通行。
(4).南投縣仁愛鄉台14線雙向74K+500(仁愛橋)，土石坍方及道路積水，視現場情形開放通行。
(5).高雄市桃源區台20線93K至98K+700(勤和至復興)，因94K+050(明霸克露橋)鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日17時開放。

道路災情1處

(1).南投縣仁愛鄉台14甲線8K+400(清境農場路段)，路面破損，單線雙向通行，視現場情形開放通行。

公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息。

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