強對流雨帶「卡住」！　中南部雨炸4天「最劇烈時刻曝」

▲西南氣流帶量劇烈降雨。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

颱風尾挾西南風橫掃，降雨熱區轉為中南部，其中超大豪雨狂炸南投山區，已傳出災情，氣象局表示，下周一(7日)前中南部雨勢明顯，其中今晚(4日)到明天(5日)上午是降雨最劇烈時刻，中南部山區嚴防局部豪雨以上等級降雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，西南風環境影響將持續到8月10日下周四，不過下周一(7日前)之前西南風影響較劇，下周一前中南部短暫陣雨或雷雨較多，也有局部大雨，而雨勢最強時候是今天(4日)晚間到明天(5日)上午，雨勢最明顯，中南部山區有局部豪雨以上等級降雨。

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黃恩鴻表示，北部、東半部明天白天之後轉多雲到晴天氣，高溫悶熱，未來一周都是類似天氣型態，偏熱可看到陽光，午後留意短暫陣雨。

▲西南氣流為中南部帶來劇烈降雨。（圖／氣象局）

氣象粉專「觀氣象看天氣」也表示，中南部山區持續慎防超大豪雨！往萬大、清境及走台14線路線已多處中斷，截至下午3時，南投仁愛24小時雨量已經達到704.5毫米，阿里山也已經累積353毫米雨量，高屏山區亦有250到350毫米雨量，目前強對流雨帶有「卡住」跡象，預計明日(5日)白天才會趨緩，這段期間非必要務必不要前往山區。

黃恩鴻說明，因西南風帶來充沛水氣，遇到地形抬升產升降雨，環境變化不大下，降雨點移動較小，固定在差不多範圍。

▲山區道路出現大豪雨。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

下周一過後雨勢將較緩，黃恩鴻指出，下周一後仍有降雨，下雨時間將縮短，比較零星；下周二(8日)過後西南風將更為減弱，中南部仍有降雨，但雨勢將更緩。整體來說，下周一(7日)前雨勢比較明顯，降雨機率高。

至於溫度部分，黃恩鴻表示，因中南部有降雨，高溫約30到33度，北部、東半部晴到多雲，高溫33到35度，其中東半部位西南風背風側，將有焚風機率，下周一之前北部和東部比較熱，下周二到下周四(8日~10日)西南風減弱，北部和東部不會那麼熱，全台普遍溫度為31到33度。

至於下周可能生成今年第7號颱風「蘭恩」(Lan)，黃恩鴻表示，目前各模式預報增強時間點預測差很多，有些模式預測下周一發展，有些模式預測下周三生成，但無論何時形成颱風，都是朝日本東邊海面前進，距離台灣2千多公里，離台灣比較遠，對台灣不會有影響。