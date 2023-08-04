陸男趁「雨」打劫狂撈河岸漂流物　拍影片秀戰利品挨批

▲暴雨後許多生活用品遭洪水沖到河上，有民眾趁機打撈這些漂流物。（圖／網易號）

實習記者高語璠／綜合報導

受強降雨影響，大陸北方遭受嚴重水害，導致許多民眾的生活用品遭洪水沖到河上，但有居民沿河打撈這些被洪水沖下來的物品，還將影片傳到網上，這一行為引發網友熱議和關注。

據海南廣播電總臺發佈的影片顯示，竟有居民在河岸邊撈取河中漂流的物品，有人撈了一台全新的冷氣機，興奮之情溢於言表。從影片中可見，被洪水沖下來的物品很多都是包裝好的大件家電，可推測是某倉庫或儲藏室被大水沖垮，對物品所有者來說損失慘重，肯定心急如焚。

綜合大陸媒體報導，有網友批評打撈者的行為，認為拿別人的東西是不道德的，應該考慮失主的痛苦，而有些網友卻持不同觀點，認為這些物品被洪水沖走，並不是偷或搶，所以沒有義務去尋找失主。

大陸對於漂流物的所有權有明確規定，拾得漂流物，應當歸還給權利人，或者移交至有關部門，不能取得標的物的所有權，但可以要求失主支付合理打撈、保管費用。如果拾得人拒絕不歸還遺失物，失主可要求其歸還。

報導中提到，洪水沖走他人的財產，絕不是「發橫財」的機會。每當有災害發生，總有人趁機謀利，此類行為不僅應受道德的譴責，甚至也會觸犯法律底線。