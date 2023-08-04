大讚侯友宜「勇氣可嘉」　綠大老：所有做夢的都來過了，我在等你

▲國民黨總統參選人侯友宜下午前往新埔義民廟參拜，民進黨前新竹縣長林光華以廟董事長身分接待。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（4）日前往桃園、新竹拜訪，下午前往新埔義民廟參拜，值得關注的是，民進黨前新竹縣長林光華以廟董事長身分接待，兩人一見面，林就像侯表示，「所有有做夢的都來過了，我在等你」。更稱，所有參選人他都接待過，但他覺得侯友宜勇氣可嘉。媒體問到，是選總統的勇氣嗎？林回，「都有」。

下午侯友宜前往新埔義民廟並拜訪林光華，新竹縣長楊文科、立委林為洲、林思銘、立委參選人徐欣瑩團隊，以及義民財團董事長黃茂實、以及地方仕紳、嘉義同鄉會鄉親均到場陪同參拜。

侯友宜抵達新埔義民廟後，馬上到二樓與林光華見面，林因剛開完脊椎的刀則沒有到一樓接待，兩人一看到後就握手表示「真的好久不見了」，林說，「所有有做夢的都來過了，我在等你」，兩人談話過程中也握著手談話。林光華則向媒體表示，目前所有參選人他都接待過，但他覺得侯友宜勇氣可嘉。媒體問是選總統的勇氣？林回，都有。

侯友宜受訪表示，與林光華是老朋友，「我們交往很久了」，林勤政愛民，對新竹貢獻很多，讓他非常感念，尤其他在警政治安這一塊，林也幫忙很多，所以這次到義民廟參拜，來看林敘敘舊，他倍受溫暖。

侯友宜說，大家要顧這片土地、團結台灣所有族群，用客家硬頸精神盡忠報國，參拜時希望義民爺給他力量，在台海兩岸不穩定的時刻，應該要和平穩定現狀，這才是人民要過的生活。

侯友宜提到，這次出訪，日本政界都在問他台海局勢與危機，和平、戰爭要選擇什麼？他認為台灣要做好充分的準備，透過對話、溝通、降低衝突，維持和平穩定的兩岸，並不斷深化台灣的自由與民主，最重要的是大家一起團結向前行。



