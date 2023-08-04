徐巧芯批沙崙科學園區「空城」　他曝當地建設：台北人沒她那麼狹隘

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市議員徐巧芯今（4日）抨擊副總統賴清德爭取的沙崙智慧綠能科學園區是空城，對此，民進黨立委王定宇回擊，用錯誤訊息批評、貶抑，好像這些建設都不該做，以天龍國心態看台北以外區域，不僅對不起中南部各縣市，也對不起善良的台北人，台北人不像國民黨市議員如此狹隘，如果徐巧芯不了解，只要到當地就有人願意導覽。

王定宇表示，國民黨議員用錯誤訊息、尖酸苛薄貶低台北以外建設，令人痛心，這麼多年大家繳的稅金一樣，但統籌分配款都集中給台北市、建設首都，其他縣市毫無怨言，現在國家財政行有餘力，用前瞻預算把其他發展較緩慢區域提升起來，卻被說鄉下要有鄉下的樣子，用錯誤訊息批評、貶抑，好像這些建設都不該做。

王定宇指出，以徐巧芯搞不清楚的沙崙智慧綠能科學園區來說，綠能測試場域為例，已經有27家廠商進駐，使用率達95%，進駐人員超過800名，進行節能、綠能、創能等相關測試，這哪裡是浪費？

王定宇直言，K12區域內有幼兒園到高中的雙語完全學校，附近也有無人自駕車測試場域，裡面已經有很多車廠跟大學研究單位進行測試，現在隸屬國科會的資安大樓，裏面進駐許多資安廠商、創造高產值，成大醫院沙崙分院也即將動工，解決該區域百年來沒有醫院窘境，附近道路系統也積極建設，請問在天龍心態的國民黨市議員，這些建設哪一點不該做？

王定宇說明，沙崙智慧綠能科學城以前都是荒煙漫草，好不容易有前瞻經費跟中央建設，卻被徐巧芯講到毫無價值、全部都做錯，以天龍國心態看台北以外區域，不僅對不起中南部各縣市，也對不起善良的台北人，台北人不像國民黨市議員如此狹隘，如果徐巧芯不了解，只要到當地就有人願意導覽。

王定宇批評，請徐巧芯搞清楚再發言，用惡鬥方式攻擊國家基礎建設，除了創造個人聲量外，是要幫國民黨到處樹敵、趕走選票嗎？相關說法確實傷了地方的心，也對國民黨大大扣分，希望國民黨地方議員好好說兩句，難道建設中南部像國民黨議員說的如此不堪嗎？

徐巧芯以前經發局長陳凱凌涉案來攻擊沙崙園區的政策，王定宇反駁，這裡許多建設來自中央單位，全部都是中央地方協力，跟涉弊局長毫無關係，身為北市議員，柯文哲在台北市長任內有多達108名公務員遭貪污起訴，難道台北市所有建設都是弊案嗎？如此雙標看待中南部建設，令人憤怒。