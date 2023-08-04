郭台銘和弗里曼聊「金門和平宣言」　綠委：要選總統還有更多事能做

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前與普立茲新聞獎得主佛里曼 （Thomas Friedman）見面，更在臉書粉專PO文，指他與佛里曼分享「金門和平宣言」，盼日後能持續請益，只是該篇文章目前已被刪除，引發討論。對此，民進黨立委洪申翰受訪時回應，假設郭董真的要選總統，需要提出更多願景，除了蹭這些大咖應該有更多可以做的事情。

郭台銘2日在臉書粉專發文，指佛里曼是他久仰的作家，他除與對方相談甚歡外，也跟佛里曼分享了金門和平宣言，並盼日後能持續向對方請益。

郭台銘還提及，他與佛里曼都同意，若台海發生戰爭，恐世界金融市場抵擋不住海嘯般的衝擊。「台海若發生戰爭，不用一個月，甚至不用一小時，只要十秒鐘，華爾街股市就會崩盤，世界就會發生天翻地覆的變化。」

對於刪除臉書貼文，郭台銘辦公室稍早表示，貼文刪文都源自單純友人間互動，外界不需過度解釋。

洪申翰受訪時則指出，佛里曼是國際有名作家，很多書都在世界造成極大影響，郭台銘訪美行就是要找到各界大咖，但這些大咖可能也有自己各種考慮，實際原因不清楚，但若要當台灣領導人，要提出更多願景，對於下架原因不得而知，但假設郭董真的要選總統，除了蹭這些大咖應該有更多可以做的事情。