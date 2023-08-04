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國民黨台南「正義成真」連線成立　同心合力掃除黑金政黨

▲國民黨台南市立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，組成「正義成真」連線，宣布3人將與總統參選人侯友宜同心合力掃除黑金政黨，讓「正義成真」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委參選人陳以信（中）、王家貞（右）、姚正玉，組成「正義成真」連線，宣布3人將與總統參選人侯友宜同心合力掃除黑金政黨，讓「正義成真」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨立委、台南市第6選區立委參選人陳以信、第5選區參選人、現任市議員王家貞、第3選區參選人姚正玉，4日舉行「正義成真」連線成立記者會，宣布3人將與總統參選人侯友宜同心合力掃除黑金政黨，讓「正義成真」。

陳以信表示，「正義成真」是由四人名字各取一字或採諧音而成，姚「正」玉、侯友「宜」、「陳」以信、王家「貞」。連線取名「正義成真」是因台南市民，期待找出88槍真相，希望揭露光電利益勾結，想要打破爐渣黑金結構，企盼真相大白正義早日來臨。

▲國民黨台南市立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，組成「正義成真」連線，宣布3人將與總統參選人侯友宜同心合力掃除黑金政黨，讓「正義成真」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳以信指出，這張看板風格是類似電影海報，設計理念來自電影警察故事。由於侯友宜是刑警出身，具有除暴安良正義鐵漢的形象。而陳以信與王家貞、姚正玉，性格都是正派清廉嫉惡如仇。

▲國民黨台南市立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，組成「正義成真」連線，宣布3人將與總統參選人侯友宜同心合力掃除黑金政黨，讓「正義成真」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞說，民進黨在台南市執政超過30年，吃香喝辣吃好吃滿，早已忘了何謂民主，反觀台南鄉親市民，給民進黨百般寵愛，卻落得高房價低所得、光電板舖滿農田魚塭奪土地傷害環境、88槍利益分贓不均驚動全國、正副議長賄選黑影幢幢，而長輩健保還是在國民黨爭取多年後，才遲至2023年7月才獲得減免。民進黨只有權力的傲慢與權利的攫取，沒有公平也沒有正義。

姚正玉表示，賴清德的「台南經驗」是232天不進議會、登革熱死亡112人，房屋稅回溯15年，相信台南人心有餘悸。如今台南光電弊案、88槍事件司法偵辦只查一半，另一半的暗黑，讓台南鄉親對民進黨執政有深刻體悟，也難怪「正義成真」看板一上架就引起注意，鄉親喊讚、民進黨議員和支持者就「跳起來」，畢竟戳中了民進的痛腳，民進黨心虛，不敢面對「正義成真」。

▲國民黨台南市立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，組成「正義成真」連線，宣布3人將與總統參選人侯友宜同心合力掃除黑金政黨，讓「正義成真」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳以信等3人強調，台南長年政商勾結嚴重，治安敗壞賄選暴力事件頻傳，正需要鐵漢總統懲兇除惡，更需要正直立委揭弊興利。他呼籲台南市民2024年1月13日票投正義成真連線，才還台南乾淨政治，才讓台南正義成真。

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