民調曝「柯最能處理兩岸關係」　趙春山：柯否定九二共識難對話

▲趙春山4日出席兩岸圓桌論壇協會舉辦的活動。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

依據最新一份2024總統民調顯示，認為民眾黨參選人柯文哲最能處理兩岸關係的民眾佔35.0％，勝過民進黨賴清德22.3％、國民黨侯友宜17.5％。對此，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今（4日）表示，柯文哲曾提「兩岸一家親」，所以他勉強接受，但賴清德會處理得比侯友宜還要好，簡直不可思議。趙春山也強調，如果「侯柯合」，但柯對九二共識有疑慮且採不表態態度，即使是聯合政府，「沒有九二共識，就沒有對話」。

兩岸圓桌論壇協會4日公布一份民調，詢問「整體來說，請問您認為在侯友宜、賴清德、柯文哲，3位總統潛在參選人當中，誰最有能力處理台灣與中國大陸兩者之間的關係？」結果顯示，柯文哲以35.0％居冠，其次是賴清德22.3％，殿後的是侯友宜17.5％，另有覺得三人都不能的有10.7％，不知道與沒意見佔14.6％。

對此，趙春山表示，現在為止這三組人在政策方面都沒有顯現出來，要到8月才開始「外交開打」，所以有關政策傾向的部分，現在基本上都是主觀判斷。就處理兩岸關係來看，柯文哲曾提「兩岸一家親」，所以他勉強接受（第一），但賴清德會處理得比侯友宜還要好，簡直不可思議。

趙春山說，儘管大陸跟美方現在對三組參選人都不表態，但他能斷言，賴清德若明年當選，兩岸關係絕對不好，除非賴360度轉彎，接受九二共識、丟掉台獨標籤，但這些賴做不到；所以明年如果仍是民進黨執政， 兩岸絕對比總統蔡英文時情況更糟，絕對比現在兵凶戰危更進一步。

談及柯文哲，趙春山認為，柯文哲雖靠兩岸一家親走遍四方，但基本上是否定九二共識；明年選舉結束，沒有九二共識，兩岸絕對沒有對話的可能，除非柯拿出一個東西取代九二共識，且北京能夠接受，只是目前為止他看不出這可能性。

趙春山也強調，除非國民黨明年取得執政，或國民黨跟柯文哲、鴻海創辦人郭台銘成立聯合政府或執政聯盟，但一定得接受九二共識；如果「侯柯合」，但柯對九二共識有疑慮且採不表態態度，即使是聯合政府，也沒有對話，「沒有九二共識，就沒有對話」。