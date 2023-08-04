柯文哲稱「我不贏台灣會完蛋」　吳沛憶嗆：柯式施政才是真的完蛋

▲民進黨台北市議員吳沛憶。（圖／記者宋良義攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前提及，他去南部走訪基層後，看老百姓的生活，覺得實在是太慘了，並直言「我不贏台灣會完蛋」。民進黨台北市議員吳沛憶4日批評，應該要減輕市民負擔的社宅，卻被柯文哲調漲租金，這個才該寫個慘字！此外，她也痛批，柯文哲用消費年輕人、消費南部老百姓墊高自己，當市長8年施政滿意度墊底，「柯式施政才是真的是完蛋」。

吳沛憶在臉書發文表示，柯文哲說南部生活很慘，還稱「我不贏台灣會完蛋」，被批評後又說是製造對立，質疑「難道最愛製造對立、最愛貼標籤的不就是柯文哲嗎？」吳沛憶指出，柯文哲歧視南部不是第一次，當年他曾說「去南部搭公車是傻子」立刻被洗臉，其心態是認為台北以外的公共運輸都做不好。

吳沛憶透露，由於歷任市長的努力，台北市捷運是全台最早起步，柯文哲上任後，北捷雖然有創新，但市民最關心的刷手機搭乘捷運，在柯文哲執政八年完成率零，而高雄已經做好了，痛批「柯文哲的狂妄自大才是在製造對立。」

吳沛憶指出，南部市價房租5千，比柯文哲照顧弱勢的社會住宅租金還便宜，台北市在柯文哲任內出一個月4萬5千元的天價明倫社宅，更在任內調漲社宅租金公式，使社宅租金從原本的市價85折，變成要自償率、要轉嫁房屋稅、地價稅給市民，全面性的調漲社宅租金，在議會要求下才結束天價租金的鬧劇。

「應該要減輕市民負擔的社宅，卻被柯文哲調漲租金，這個才該寫個慘字。」吳沛憶開嗆，台北市議會要求的青年局，柯文哲8年完成率零，現在被蔣萬安撿來當政績，柯文哲用消費年輕人、消費南部老百姓墊高自己，說自己選不贏台灣會完蛋，但他當市長8年施政滿意度卻墊底，砲轟「柯式施政才是真的是完蛋。」