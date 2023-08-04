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固樁桃、竹客家票倉！侯友宜赴新埔義民廟　綠大老親自接待

▲▼ 侯友宜談日本媒體專訪內容 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜才從日本出訪回國，今（4）日已前往桃園、新竹繼續展開地方拜會行程。從行程可以看到上午侯友宜參與世界客家博覽會，下午參拜客家人信仰中心新埔義民廟，似乎是希望爭取客家選票。另，值得注意的是，義民廟董事長林光華是綠營大老，今將出面接待侯友宜，具有重要象徵意義。

侯友宜今一早先出席桃園立委參選人邱若華婦女會成立大會，接著出席世界客家博覽會-兩大主展館搶先看暨試營運宣布記者會，下午則前往新竹新埔義民廟參拜，並在近4點到新竹縣議會與黨團、中央委員、黨代表、13鄉鎮幹部見面座談會，最後則參拜竹北天后宮。

被問到是否要固樁客家選票？侯友宜表示，新北市是客家人佔全國第二多的城市，共有67萬人，客家人是世界的驕傲，尤其長年以來，客家人對侯友宜以及桃、竹、苗地區努力做事人的支持，他都深表感謝。

侯友宜說，大家一起加油，讓客家文化成為世界最驕傲的文化，也讓世界看到客家族群的硬頸精神，以及永遠勤勞努力認真，為台灣、為全世界盡最大心力的客家人。

立委林為洲指出，近日看到侯友宜民調支持度有回升，藍軍一定要團結支持侯友宜，才能達到下架民進黨的目標。新竹縣是藍軍大本營，今天侯友宜到客家人的信仰中心新埔義民廟是好事，林光華是綠營大老，今日願意出面接待侯友宜，也滿有象徵意義。

另，據了解，侯友宜近日已與藍營地方各界溝通，希望各縣市能邀請到1至3位擔任顧問團，做為侯友宜的分身，爭取更多支持；黨中央也會在各縣市舉辦輔選造勢活動，營造藍軍團結氛圍，包含10日將前往台中與盧秀燕合體辦「台中盧好、台灣越侯-台中市民眾服務社侯友宜後援大會」以及13日高雄的「台灣要侯、台灣要好！高雄相挺大會」。
 

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