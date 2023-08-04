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柯文哲、國民黨齊轟財政紀律　民進黨反嗆：造謠批評只會被看破手腳

▲▼民進黨發言人張志豪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨發言人張志豪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨團、民眾黨主席柯文哲輪番批評政府利用特別預算作假帳，揮霍撒幣、逃避監督，民進黨發言人張志豪表示，民進黨經濟發展有成果，財政維持紀律，特別預算做得多，還債也還得多。反觀國民黨執政負債大暴增，烏龍批評不斷；前台北市長柯文哲任內不僅沒有財政紀律，包括北流1.9億元工程款爛攤、把台北市地方教育基金從上任前100多億賸餘花到剩12億，柯文哲把財政紀律掛嘴邊根本是「笑話」。

張志豪表示，民進黨執政後，逆轉了馬政府受經濟學人認證，經濟成長停滯窘境，經濟產業有成長、稅收增加，建設果實用於落實社會的公平正義，更維繫財政穩健。民進黨政府執政重視財政紀律，蔡英文總統連任後，2021年、2022年債務還本1,200億以及1,500億元，連續兩年創歷史新高；債務佔當年GDP比率是歷史上相對低的水準，從2012年的34.04%降至2023年6月的25.1%，與國際相比毫不遜色。

張志豪指出，2021、2022年的稅收實徵數，分別超過預算數4,327億及4,950億。而且，洛桑管理學院也評定馬政府時期財政情勢不佳，2011曾落到20名，蔡英文政府則在2021年達到第4名的佳績，政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全。

張志豪認為，國民黨要監督必須基於事實。從蔡總統2016年5月上任時長期債務5兆3,988億元，至2023年6 月30日止長期債務實際數5兆8,338億元，任期迄今長期債務淨增加4,350億元，如果扣除疫後特別預算舉借數6,365億元，實際債務減少2,015億元。相較馬總統執政任內，長期債務淨增加1兆7,344億元，是蔡政府執政的4倍。數字顯示國民黨才是最會舉債，債留子孫的政黨。

張志豪說，蔡英文總統上任之初，排除困難，先是進行長照2.0，和0到6歲國家一起養的政策；最近四年總決算，中央政府歲入歲出賸餘，合計一兆零四百億元，表示疫情防疫得當。而且總體經濟表現不錯，2017年開始年年歲入歲出賸餘，2022年更達到4,964億元。政府有能力時要做更多，因此更進一步將社會福利政策或是社會安全系統建立。

張志豪強調，不論是社福政策還是前瞻建設，這些都是人民有感的施政，而不是如同柯侯兩人只會政治口水批評謾罵，但卻不曾反求諸己。奉勸柯侯兩人提出事實來理性論辯，「政府任何特別預算的編列，都是經過立法院的通過，也通過審計部審核」，不論是國民黨還是民眾黨都有立院黨團，請柯侯不要再做毫無事實根據的造謠批評，一再如此，只會讓人看破手腳。

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