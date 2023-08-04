遭羅智強影射「找網軍騷擾」　侯友宜競辦澄清：毫無證據

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委參選人羅智強今（4）日在臉書指控，有消息靈通的記者向他透露，「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司，執行騷擾他臉書的任務，「我簡直不敢相信」，「高層，你鬧夠了沒？」。雖然羅並未在文中表明是哪個競辦，但侯友宜競選辦公室回應，「毫無證據的影射指控，我們不予回應」。侯友宜已訂於8月7日與台北市、新北市藍立委參選人進行便當會，展現團結勝選的決心。

羅智強今（4日）在臉書上表示，近幾天他臉書上陸續出現幾千條的網軍留言，連他的家人、父母都不放過。有消息靈通的記者向他透露，「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司，執行這個騷擾他臉書的任務，要他注意，「我簡直不敢置信」。

羅智強怒批，「什麼不好學，去學1450？去學林秉樞當網軍頭子？那麼閒、那麼有錢，不去打民進黨的弊案，打我也罷，去打我的父母、家人？「人性」二個字，還知道怎麼寫嗎？」。

有關羅質疑侯友宜競選辦公室進行網軍攻擊一事，競辦表示，對於毫無證據的影射指控，他們不予回應。侯友宜已訂於8月7日邀請台北市與新北市國民黨的所有立委參選人，在競辦舉行便當會，一起當面充分溝通，展現團結勝選的決心。

