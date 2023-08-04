偏僻田園半夜超熱鬧...賭客狂賭天九牌　東港警逮31人

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣南州鄉一處田園夜間人車出入頻繁，東港警分局獲報派員蒐證，發現有賭客利用深夜時段，躲藏在偏僻田園中聚賭，向屏東地方法院聲請搜索票前往查緝，逮獲連同莊家在內共31名賭客，賭資新臺幣13萬3400元等物，訊後分別依賭博罪嫌及社維法送辦。

▲東港警分局在南州查獲一處賭場 。（圖／民眾提供）

東港警分局先前發現在南州鄉一處田園夜間有可疑人車出入且頻繁，立即成立專案小組深入調查蒐證，發現賭客利用深夜在偏僻田園聚賭，逃避警方查緝。

專案小組於7月31日晚上22時許持屏東地方法院搜索票前往查緝時，賭客一看到警方到場即四處在農田內逃竄，但仍然難逃警方的圍捕，當場查獲莊家及賭客共計31人以天九紙牌從事賭博行為，查扣賭資新臺幣13萬3400元、計時器、天九紙牌、骰子等物，訊後分別依法送辦。



東港警分局長張世儒表示，暑假期間各警察機關大力執行「青春專案」，賭客心存僥倖認警方無法兼顧而揪眾聚賭，但因警方在執行「清源專案」肅清後，警勤區員警與民眾已建立良好的社區警政伙伴關係，對於轄區內有任何風吹草動都難逃警方法眼。

並呼籲鄉親如在社區中有發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案或檢舉，警方將全力查處，淨化社會治安，共創安居樂業的家園。