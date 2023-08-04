雨炸南投「災情慘狀曝光」！大貨車遭土石流吞噬　馬路成滾滾泥河

記者哈勇嘎奧、高堂堯、戴若涵／南投報導

受到颱風卡努的影響，南投縣雨勢不斷，3日深夜至4日清晨多處路段發生淹水、落石等災情，就連清境農場停車場都出現小瀑布。南投縣仁愛鄉平靜部落道路淹大水，馬路慘成滾滾泥流，另外，一輛大貨車行經力行產業道路時，突遇土石流卡住，車體逐漸遭土石淹沒，超慘災情畫面曝光！

▲南投縣仁愛鄉平靜部落災情嚴重。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

中央氣象局發布豪雨特報，受到卡努颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，4日南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，雲林縣、南投縣地區及臺北市、苗栗縣、台中市、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

▲南投縣仁愛鄉力行產業道路，大貨車遭土石流困住。（圖／民眾提供，下同）

南投縣仁愛鄉4日上午暴雨不斷，一輛大貨車行經力行產業道路（投89線49K處）時，輪胎卡在泥流中無法動彈，所幸駕駛已平安脫困，但只能眼睜睜看著車輛逐漸被不斷從邊坡傾瀉而下的土石流給掩蓋，畫面相當驚人。

另外，同樣在仁愛鄉的平靜部落也因暴雨衝擊，部落道路淹大水，慘變一條滾滾泥河，且流速相當快，居民擔憂水淹進屋內，造成更嚴重災情，只得穿上雨衣，努力將被沖刷下來的樹枝等物剷除。

▲南投力行產業道路災情。（圖／翻攝自記者爆料網）