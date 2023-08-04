屏東里港警持續護農專案　淨化治安保農民心血

▲里港警分局執行護農專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局轄內種植許多高經濟價值作物，一年四季均有作物生產，日前還發生芒果被偷案，事後查獲竊賊，警方持續積極執行護農專案，淨化治安，「預防」及「查緝」並重，確保農民生命財產安全。

里港警分局轄內有酸甜多汁的鳳梨及芒果、清脆香甜的芭樂、營養價值高的香蕉及芋頭、檳榔等，提供每日生活所需及帶給當地相當程度的經濟效益，警方為保護農民心血結晶，持續強化護農專案。

里港警方表示，由於種植農產品及養殖漁產之用地大多在偏遠及人煙稀少處，為了守護農漁民日夜辛苦、得來不易之心血，特別規劃出護農巡簽專案勤務，特別拉出多條巡邏線，分配於中午及深夜時間，穿梭在崎嶇難走的產業道路，就是利用宵小做案心理，會選擇在晚間無人出沒的地段。

里港警分局除保護農漁民產品外，並利用執行護農巡簽專案勤務時，加強宣導民眾裝設監視器、警示器、夜間感應照明燈等設施，並因地制宜指導農民裝設位置、使用技巧等，以加強防制竊盜宵小。

分局長何明祥表示，轄內種植農物眾多，都是農民辛苦所經營，更要保護農民、漁民辛勞，使其不再受到無妄之災。並呼籲，如有發現可疑人、事、物，請鄉親務必立刻報警，以利警方把握黃金時段循線偵辦。