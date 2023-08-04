只要買百萬虛擬貨幣就可分紅　警員一查「果然是詐騙」

▲李女為詐團辦理約定帳戶，自認未付半毛錢絲毫沒損失。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名約50歲李姓女子昨日前往金融機構辦理約定戶，只需將到100萬元購買虛擬貨幣，再轉滙給楊姓友人即可獲得分紅，李女認為不需投入半毛錢即可獲利絲毫沒分錢，但獲報的員警告知李女，這是詐團慣用伎倆，一旦淪為車手且淪為詐騙共犯，可是李女堅信楊姓友人不會騙她，當警方根據她所提供資料查詢楊姓友人時，結果為假資料，至此李女才驚醒遭詐騙。

▲員警則告知將淪車手成詐諞共犯。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭到詐騙欲辦理約定帳戶，請警方派員到場協助。警員劉昊及實習生蔡晏承立即趕抵現場，經了解被害人稱一位長期在香港經商的楊姓友人，突然透過LINE詢問她是否想投資虛擬貨幣，楊姓友人很慷慨的表示願意無償借她新臺幣1百萬元，但為了節省匯差，會請朋友(在香港工作)的台灣女友匯款給被害人，請被害人預先辦理約定帳戶，錢到帳馬上購買虛擬貨幣轉匯即可，所賺利潤會分紅給被害人。被害人一想只需幫點忙就可獲利，不用投入半毛錢毫無風險，於是聽從指示來

員警研判是詐騙集團慣用手法，以投資為藉口騙取被害人提供帳戶，在不知情的情況下成為詐騙車手，被害人一開始不相信這位朋友會騙她，對於員警始終保持戒心，經員警不停勸說，被害人提供該位楊姓友人身分資料，經查詢為假資料，被害人才相信自己差點掉進詐騙陷阱成為車手，隨即放棄辦理帳戶。