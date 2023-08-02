當車手1個月就被逮　19歲男辯「單純業務工作」下場慘

▲19歲楊姓男子今年4月間加入詐騙集團擔任車手取款工作，5月間在八德區某超商前二度取款時被警方當場逮捕。（示意圖／視覺中國CFP）

者沈繼昌／桃園報導

設籍高雄市楊姓男子今年4月間加入綽號「大象」男子旗下之詐騙集團擔任取款車手工作，今年5月間向許姓男子誆稱參與股票投資網路平台獲利，許男急於投資遭詐騙13萬元，再由楊男將錢交給「大象」並繳回詐團。詐團食髓知味，二度向許男聲稱再投資10萬元可領取獲利等，許男配合警方埋伏，當場查獲楊男到案。年僅19歲的楊男在檢警偵訊時辯稱應徵虛擬貨幣交易，只是單純業務與向客人收錢，檢方偵結依組織犯罪、詐欺取財與洗錢防制法等罪嫌起訴，楊男目前在桃園看守所羈押中。

檢警調查，19歲楊姓男子今年4月間從高雄北上，加入綽號「大象」、真實姓名不詳男子之詐騙集團，楊男擔任車手，負責向客人收錢，今年5月間詐團向許姓男子誆稱參與股票投資網路平台可獲暴利，許男於5月17日晚間8時許在八德區中山路某超商前繳付13萬元投資，楊男出面收取款項後交給「大象」，再回繳給詐團。

許男後來詢問投資款項下落時，詐團二度誆稱再繳付10萬元可領取獲利，許男才警覺遭詐騙，除報警處理外，配合八德警方在交款現場佯裝繳款，員警則在旁埋伏，許男拿出警方準備的4萬元真鈔與6萬元假鈔在場等候，見楊男現身出面取款時，被埋伏員警當場逮捕，現場起出包括合約書、手機與現金4萬元、假鈔6萬元等證物。

桃檢複訊時，楊男否認犯行，但坦承曾兩度向許男收錢，再繳付給綽號「大象」男子，辯稱是應徵虛擬貨幣交易工作，遵照公司指示與客戶碰面，公司會將虛擬貨幣轉進客戶電子錢包，他再向客戶收錢，只是單純業務工作。被害許姓男子指控，投資後就遭詐騙集團剃除網路平台投資，個人從未收到接收虛擬貨幣之電子錢包或等值虛擬貨幣等。檢方認為楊男犯罪事實明確，偵結依組織犯罪、詐欺取財與洗錢防制法等罪嫌起訴，楊男目前在桃園看守所羈押中。