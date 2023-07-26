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社會 社會焦點 保障人權

男遭詐5百萬還要加碼！又領240萬「終被家人罵醒」　報案逮車手

記者高堂堯／南投報導

王姓男子日前在臉書上誤信「同信投資股份有限公司」投資廣告，連結加入LINE群組後，依照投資平台教學課程操作後，陸續以面交方式交付多達500萬元投資股票，以為能獲取高額報酬，但又遭對方慫恿加碼投資，並約定再度交付240萬，王男甚至已將鉅款領出，所幸及時與家屬討論後發現可能遭騙，因此求助警方。

▲詐騙集團詐取民眾500萬元，竟還要受害人加碼240萬，警方逮捕跨海來台犯案的香港籍車手送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲詐騙集團詐取民眾500萬元，竟還要受害人加碼240萬，警方逮捕跨海來台犯案的香港籍車手送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局於22日接獲報案，半山派出所所長林靖崴先建議王男，將240萬元現金留於派出所槍械室保管，避免發生意外，並指派員警在雙方約定面交的23日，前往碰面地點部署埋伏。

▲詐騙集團詐取民眾500萬元，竟還要受害人加碼240萬，警方逮捕跨海來台犯案的香港籍車手送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

時至隔日，車手果然依約到場面交，埋伏員警見時機成熟後立刻上前逮捕嫌犯，並查扣詐騙贓款240萬元整；員警查出該名冼（音ㄕㄥˇ）姓車手不但姓氏特別，竟還是香港籍人士、跨海迢迢到台灣來當車手，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辦，並持續溯源追查相關共犯。

南投分局呼籲民眾，千萬不要輕信社群平台上的投資廣告，買賣股票一定要在合法的證券公司辦理，投資相約交付現金幾乎都是詐騙，在社群網站等平台看到投資廣告，或是被邀進投資教學群組，務必保持警戒，反覆求證；有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭到詐騙。

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