民調／三腳督、四腳督「侯友宜依舊老三」　「郭柯配」略輸賴清德

▲張顯耀4日公布最新2024總統民調。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀今（４日）公布2024總統大選民調，顯示民進黨參選人賴清德支持度達35.4％，民眾黨柯文哲33.3％居次，殿後的為國民黨侯友宜18.0％；若鴻海創辦人郭台銘宣布參選，演變成「四腳督」，賴支持度依舊最高、柯居次，但柯的支持度下降至25.9％，侯則降為16.2％，至於郭則是以12.6％居末。

兩岸圓桌論壇4日上午在台大校友會館舉行「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響論壇」，並公布該單位所做的2024總統選情民調。民調結果顯示，如果侯友宜、賴清德與柯文哲參選，則支持度由高到低為賴清德35.4％、柯文哲33.3％、侯友宜18.0％，另「都不支持／無法選出任一人」的有13.2％。

如果郭台銘宣布參選，則四人的支持度由高到低為賴清德32.4％、柯文哲25.9％、侯友宜16.2％、郭台銘12.6％，另「都不支持／無法選出任一人」的有12.8％。至於郭台銘與柯文哲合作參選，對上賴清德與侯友宜，則結果為「郭柯配」支持度34.8％，僅次於賴清德35.6％，只差8個百分點，而侯友宜17.4％殿後，另「都不支持／無法選出任一人」的有12.3％。

張顯耀受訪時表示，從今天民調看出來，從各種角度來說，在野確實需要聯盟，如此才有贏的機會，任何一個單獨參選且未作整合，贏的機會很低。

該份兩岸圓桌論壇協會民調調查主題為「23.07總統選情評估」，於2023年7月28日至2023年7月31日間，以市話調查與手機簡訊雙底冊（市話500+手機571）方式，調查戶籍於台閩地區22縣市，且年滿20歲的一般民眾，共取得1071份有效樣本，並於調查完成後針對樣本的戶籍地、年齡、性別、教育程度進行多重反覆加權；在95％信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點內。

▼兩岸圓桌論壇協會4日公布2024總統大選民調。（圖／兩岸圓桌論壇協會提供，點圖放大，下同）