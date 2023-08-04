柯文哲是有頭髮的韓國瑜？　她分析：人民早覺得很疲乏

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前因表示「目睹南部老百姓這樣生活實在太慘了」、「我不贏台灣會完蛋」，引發討論。前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡指出，柯文哲的爭議發言讓人想問他是不是有頭髮的前高雄市長韓國瑜，而在鴻海創辦人郭台銘的持續衝刺下，他接下來的民調恐怕就是會像韓國瑜。

吳靜怡說，2020年的8月初，此刻，正是蔡英文跟韓國瑜的關鍵生死交叉點，從韓國瑜原本的42.5%、蔡英文41.6%開始，反轉、一路向上爬，因為中間選民在「私菸案」餘波後，選擇了蔡英文。

吳靜怡指出，當時在野黨一路痛打執政黨，就如同現在的柯文哲又提起「上任後要查蔡英文論文、林秉樞金流、高端疫苗」，他認為這樣有用，但人民早就覺得很疲乏，人民要的是能夠為國家找方法的人。

柯文哲2日晚上接受網路節目「公道之聲-蔡正元來挑戰」專訪時提及，他去南部走訪基層後，看老百姓的生活，「覺得實在是太慘了」，並直言「我不贏台灣會完蛋」。對於遭到批評，柯文哲4日反擊民進黨只會製造分裂、對立、仇恨，只是不小心去南部看到年輕人，重點是年輕人，不要老是把南部誇大，如果是在北部遇到的年輕人，還不是一樣。