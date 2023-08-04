「前瞻是南台灣遲來的正義」　他：盼2024候選人們都像蔡英文有格局

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前瞻基礎建設補助款近期再掀爭議，中央遭質疑獨厚民進黨執政縣市，對此，台南市長黃偉哲說，前瞻基礎建設是南台灣遲來的正義，像是「曾文—南化水庫聯通管」計畫，完工之後能有效協調兩座水庫的資源，提供每日80萬噸的調度量能，「希望有志於總統大位的候選人，都能像蔡英文總統、賴清德副總統一樣，有全國的格局與未來的眼光。」

黃偉哲說，最近接連有杜蘇芮、卡努颱風過境，帶來的雨量，也紓解了台南的水情。不過根據最新資訊，南化水庫蓄水量雖然已經是100%，但曾文水庫則是只有25.1％，「如果兩座水庫的水能互相支援就好了」，正是著眼於這樣的思考，在李孟諺前代理市長時，向中央提出「曾文—南化水庫聯通管」的前瞻基礎建設計畫。

黃偉哲指出，這項計畫獲得時任行政院長的賴清德支持與核定，他任內則爭取到127億經費，並全力協助工程的推動。

黃偉哲表示，目前計畫的三項主要工程進度都超前，預計在明（113）年6月完工後，將能夠提供每日80萬噸的調度量能，有效協調兩座水庫的資源。

黃偉哲說，南化水庫主要供應台南、高雄用水，曾文水庫則是提供台南、嘉義用水，可說是南台灣民生與產業發展的核心命脈。長期以來，南台灣都是全國的重工業與農業重鎮，也較其他區域承擔許多經濟發展的負面效果，他直言，前瞻基礎建設對南台灣而言可說是「遲來的正義」，希望有志於總統大位的候選人，都能像蔡英文、賴清德一樣，看待台灣各地真正的需要，為大家共同且唯一的家園來打拚。