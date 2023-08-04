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「前瞻計畫亂花錢」！　柯文哲：這是我與民進黨分道揚鑣的原因　

▲▼柯文哲蘭萱專訪後聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲蘭萱專訪後聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲近來猛打中央財政紀律、前瞻計畫爭議，質疑「做假帳」，而行政院也多次提出數據駁斥。對此，柯文哲4日受訪時再批，前瞻計畫最大批評不是哪個縣市拿了多少錢，「而是拿了是不是符合成本效益，這才是問題」。柯強調，前瞻計畫是柯文哲跟民進黨分道揚鑣、分手最重要的原因，因為沒有財政紀律、錢亂花，「這不是我們當年要支持的民進黨」。

針對行政院反駁作假帳，柯文哲說，他是拿審計部資料講話，「今天是怎樣？行政院要打審計部是不是？若說我的報告有問題，那是怎樣？今天是行政院要出來指責審計部資料不對是不是？」

至於外界對於前瞻預算縣市分配不均的質疑，柯文哲說，前瞻計畫是這樣，其實最大批評的不是說哪個縣市拿了多少錢，「而是拿了是不是符合成本效益，這才是問題」。

「我也不會說人家拿得比台北市多，就是對台北市不好，因為台北市還是比較成熟的城市，這我也知道。」柯文哲表示，台北市也有他的建設，比方說環狀線要花2000億，國家資源妥善分配，「我們不會批評這個，我要批評的是你那錢亂花」，軌道運輸要算成本效益，難道要在阿里山蓋高鐵、玉山蓋捷運，這不可能嘛。

柯文哲說，今天會被批評就是拿出來算，成本效益多少、自償性多少，還是要嚴肅面對問題，要先有計劃在編預算，「你怎麼會先編預算才寫計畫？前瞻計畫是柯文哲跟民進黨分道揚鑣、分手最重要的原因，因為我覺得你沒有財政紀律、錢亂花，這不是我們當年要支持的民進黨」。

柯文哲說，基隆捷運在哪裡？要再從頭講一遍嗎？基隆輕軌變基隆捷運，「我就問你什麼時候開工，八堵到基隆那段怎麼解決？這就鬼扯嘛！」

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