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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嘆年輕人領4萬「太慘」　他曝民眾黨徵才：黨部秘書月薪2萬6

▲▼柯文哲蘭萱專訪後聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前受訪時表示，碰到的一名年輕人個案，35歲、一個月薪水4萬多，房租一個月5千塊，房東不給報租金補貼，「去南部看那些老百姓的生活，我覺得實在是太慘了」。民進黨團4日回應，民眾黨彰化黨部黨部秘書徵才月薪2萬6、堅持用最低薪資聘年輕人，若想改變低薪狀況，何不從自己黨部做起？

民進黨立委洪申翰指出，大家都看到柯文哲受訪相關言論，柯文哲也舉出一個年輕人做例子，但這樣的批評非常偽善，民眾黨彰化縣黨部求職廣告要徵黨部秘書、月薪是2萬6，也就是法定基本工資，徵國際事務日文工讀生、時薪2百，一樣是「貼近」最低標準，民眾黨用最低工資聘請年輕人，有什麼資格批評低薪現象？

洪申翰表示，柯文哲根本就講一套做一套，非常偽善，柯文哲批評低薪卻不是真正想改變，若想改變低薪狀況，何不從自己黨部做起？目前求職網站上大部分還是3萬多的職缺，民眾黨卻堅持用最低薪資來聘年輕人。

洪申翰直言，柯文哲把南部講成水深火熱，2014年連勝文也把內湖南港講成黑壓壓、前高雄市長韓國瑜2018年也形容高雄又老又窮，為了塑造自己是救世主貶低一群人的做法，就是明明白白的歧視，過去重北輕南政策的源頭就來自這樣歧視的心態。

洪申翰批評，柯文哲主政北市的時候交出這種成績，有什麼資格批評其他縣市薪資跟市政問題，柯文哲說自己不贏台灣就會完蛋，這不只是狂妄自大、更是無知，民主世代沒有誰是救世主，而是選賢與能、大家一起努力，柯文哲過去自比雍正，看不起女性、中南部、不一樣的人，這樣的候選人真的能領導國家嗎？

對於柯文哲相關言論，洪申翰批評，柯文哲的一言一行都代表他自己的心態，也在中南部引起非常大反彈，希望他適可而止，不要再為了他自己的選舉歧視別人。

對於柯文哲稱自己不贏台灣就會完蛋，民進黨團幹事長劉世芳質疑，請教一下柯文哲贏的策略是什麼？就是一直批評執政黨嗎？柯文哲在六都施政滿意度都是倒數第一名，倒數第一名想批評前三名，可以先提一下自己的選戰策略是什麼？

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