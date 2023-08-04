陸國有企業97間入選2023《財富》500強　國家電網營收全球第3

▲大陸國家電網公司。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

《財富》雜誌2日公布最新世界500強企業榜，沃爾瑪（Walmart）以6112.89億美元營收拿下榜首，連續十年蟬聯全球第一。在大陸企業方面，國有企業（央企、國企及財政部監管的金融業）共97間上榜，以國家電網有限公司排序最高，居全球第3，再加上民營企業共135間入榜，只輸給美國136間企業，居國家排行第二。

▲大陸中國石油天然氣集團有限公司。（圖／CFP）

《財富》報導，2023年世界500強排行榜企業的營業收入總和約為41兆美元，比上年上漲8.4%。進入排行榜的門檻（最低銷售收入）也從286億美元躍升至309億美元。但是，受全球經濟下行影響，今年所有上榜公司的淨利潤總和同比減少6.5%，約為2.9兆美元。

從排名來看，進入前十的有大陸央企中國電網（第3）、中石油（第5）及排名第6的中石化公司，中國工商銀行則是金融業排名最為靠前的公司，位居第28名。

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

值得注意的是，中國大陸含香港在內，上榜企業數量近15年來首次下滑，比2022年減少一家，為135家。除7間新上榜企業及4間位次不變的公司，有35間企業排行上升，也有89間名次下降，也就是有71%的企業在排行榜中的名次下降。

此外，大陸汽車工業也開出亮眼成績單，2023年《財富》世界500強排行榜上有9間車業入榜，借力電動車技術創新與突破，比亞迪從2021年度排行榜第436位躍升到2022年的第212位，而寧德時代以其488億美元的銷售收入第一次進入《財富》世界500強排行榜，排名直衝第292位。