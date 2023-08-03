台東鳳梨釋迦品質認證課程　受訓人數近200人

▲3日舉辦第2場「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



中國大陸6月20日同意符合管理規範的台東鳳梨釋迦可輸陸，為讓包裝廠業者符合品質管理規範，台東縣政府與國立台東大學合作舉辦「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，3日為第2場次，縣長饒慶鈴前往為學員鼓勵，並表示，2場課程已輔導194位包裝廠人員，呼籲尚未報名的包裝廠人員儘速報名參加輔導課程。

饒慶鈴表示，台東縣政府以負責任、誠懇的態度化解農產外銷僵局，今年初副縣長王志輝率領台東大學、台東地區農會、台東鳳梨釋迦自救會等產、官、學三方，前往北京與陸方海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」，獲陸方高度贊同，讓年底進入產季的鳳梨釋迦恢復銷往大陸。





為提升台東鳳梨釋迦果實品質，縣府自111年9月起與台東大學合作進行「台東鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」，從縱谷線、南迴線及海線挑選3家集貨場為對象辦理試驗，實驗結果顯示，粉介殼蟲清除率達逾99%，今年按實驗結果嚴謹制定「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」。

農業處長許家豪指出，規範重點為確保農產品安全及建立溯源制度，要求採用通過產銷履歷驗證的台東鳳梨釋迦，同時要求集貨場清潔人員需參與超過24小時培訓課程，落實果品澈底清潔，此外包裝區與清潔區動線應區隔，並有適當防護措施，避免二次污染。

農業處說明「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，第1場已輔導110人，第2場輔導84人，2場合計194人，後續場次分別於8月10日、8月17日、8月24日在台東大學教學大樓5樓視聽教室A（台東市中華路一段684號），9月將輔導包裝廠辦理註冊作業，共同提高供貨量能。