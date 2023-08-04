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嘉義中埔鄉三和日照中心動土　綠建築可照顧30位失智失能長輩

▲▼ 中埔鄉三和日照中心斥資6500萬元動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 中埔鄉三和日照中心斥資6500萬元動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣積極佈建長期照顧服務量能，期能達到在地老化的目標；中埔鄉公所爭取前瞻計畫，規劃較靠近都市區域和興、和睦及和美村等三和地區，興建可照顧失能長輩的三和日照中心，3日隆重舉行動土典禮。副縣長劉培東、衛福部長照司副司長吳希文、中埔鄉長李碧雲、社會局副局長戴綵屏、等各級民代貴賓，共同啟動並祝福三和日間照顧中心工程能順利開展。

▲▼ 中埔鄉三和日照中心斥資6500萬元動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

三和日照中心地上2層總樓板地面積1197平方公尺建物，總工程經費6500萬元整，由衛生福利部補助5000萬元，中埔鄉公所自籌1500萬元整；中埔鄉內現況已建置24處社區長照服務C據點；此外嘉義縣首座具有團體家屋「中埔鄉多功能長照服務中心」將於10月27日開幕啟用。

▲▼ 中埔鄉三和日照中心斥資6500萬元動土 。（圖／嘉義縣政府提供）

三和日間照顧中心皆為綠建築規劃，空間包含辦公室、集會所、社區式日間照顧服務中心、活動中心、長照運動復能中心等設施，中埔鄉公所將與天主教中華聖母基金會攜手合作，以三和地區65歲以上失能失智者長輩為服務對象，預計未來可照顧約30位失智、失能長輩，以減少鄉民家庭照護負擔，創造鄉民福祉。

未來規劃中心空間減少室內隔間，擴大照顧視野，以降低長輩對於空間的混亂感，更引進日本高齡友善傢俱和電動升降式盥洗台，為長輩適時調整使用的適當高度；另外，家具的擺設和空間整體設計，都將為長輩量身規劃，藉以延緩失智、失能惡化。

劉培東表示，嘉義縣獲得衛生福利部前瞻計畫補助共99案，補助金額達6億1244萬元，中埔鄉公所自106年起即積極申請前瞻基礎建設整建長照衛福據點，共獲衛福部補助新建、修繕及整建共計19案，補助款高達1億3437萬8000元，19案中已完工17案。

中埔鄉長照服務網絡基本雛型已建構完成，中埔鄉公所未來將持續掌握民眾長照需求，推展更多長照服務，中埔鄉長照服務將邁向另一個新的里程碑，共創鄉民幸福的樂齡人生。

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