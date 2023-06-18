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嘉義中埔舊菸廠變身長照園區　阿里山公路打卡新景點

▲▼ 嘉義中埔長照園區兼具觀光意涵 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義中埔長照園區利用舊菸廠整建未來兼具觀光意涵，將成阿里山公路上新打卡景點 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

衛福部長照司吳希文副司長與家庭署署長簡慧娟17日率團嘉義縣參訪中華聖母基金會位於嘉義縣中埔鄉打造的照護家園，並由社會局局長張翠瑤、衛生局長趙紋華及中埔鄉鄉長李碧雲陪同，共同瞭解中埔鄉照顧園區的後續營運規劃。

▲▼ 嘉義中埔長照園區兼具觀光意涵 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣由縣府攜手地方打造中埔長照園區，未來將兼具觀光價值 。（圖／記者翁伊森攝）

李碧雲表示，上任主軸推動觀光及產業活化，中埔隆興長照園區預計第四季開幕，結合長照及觀光元素，未來將與金蘭農創及吳鳳公園成為成為阿里山公路打卡觀光景點。

社會局局長張翠瑤表示，中華聖母基金會與嘉義縣政府特約合作，提供許多長照服務，包含到宅沐浴車、加熱乾燥車、居家服務、日間照顧、復康巴士、交通接送及身心障礙福利等服務，感謝該會持續提供嘉義縣在地長輩所需要的照顧服務，公私部門協力打造嘉義縣成為老年人最適合宜居城市，協助長輩在地老化，老有所終。

▲▼ 嘉義中埔長照園區兼具觀光意涵 。（圖／記者翁伊森攝）

▲衛福部長照司吳希文副司長與家庭署署長簡慧娟參訪中華聖母基金會位於嘉義縣中埔鄉照護家園 。（圖／記者翁伊森攝）

中埔日間照顧中心自106年籌設、108年開始服務，提供日間照顧、老人食堂及長青活力站；中埔隆興多功能社區式照顧園區，自108年開始興建、預計112年開始服務，提供日間照顧、嘉義縣第1家團體家屋、照顧茶館，引進日本長照相關設備及5星級照護空間，於108年3月開始服務24位長輩。該處所由中埔鄉公所向財政部國有財產署撥用菸葉檢驗場，具有歷史特色並保留基地內舊菸葉廠建築物，與中華聖母基金會結合辦理日照中心、長青活力站及自辦老人暖暖食堂，提供多功能服務，發展多元社區照顧概念，照顧中埔鄉在地的民眾與家庭。

▲▼ 嘉義中埔長照園區兼具觀光意涵 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義中埔長照園區內部示意圖 。（圖／記者翁伊森攝）

中埔隆興多功能社區式照顧園區，結合前瞻基礎建設計畫由嘉義縣政府與中埔鄉公所，向衛生福利部合作爭取4,119萬6,000元興建，提供多功能服務，包含日間照顧服務、失智症團體家屋、銀髮照顧茶館，其中失智症團體家屋更是嘉義縣第1家開始提供服務，預計導入生活即復建的照顧模式，可服務2單元18位失智長輩，讓嘉義縣失智症資源拼圖更加完善。

▲▼ 嘉義中埔長照園區兼具觀光意涵 。（圖／記者翁伊森攝）
 

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