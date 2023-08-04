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停車場驚見「上萬隻孑孓」飛舞！發現重大孳生源　台南重罰1.5萬

▲▼台南市永康1處停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰 。（圖／台南市衛生局）

▲台南市永康1處停車場驚見「上萬隻孑孓」 。（圖／台南市衛生局，下同）

記者董美琪／綜合報導

台南市3日新增30例確診本土登革熱病例，其中以永康區14例最多，累積本土病例為784例。台南市衛生局3日於永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現上萬隻孑孓，將依傳染病防治法第25條及第70條重罰15000元。

▲▼台南市永康1處停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰 。（圖／台南市衛生局）

台南市3日30例（統計截至下午3點）分布狀況為永康區14例，東區7例，仁德區3例，安平區2例，南區、中西區、北區及安南區各1例，年齡介於7歲至76歲。

台南市衛生局表示，登革熱防治中心疫調人員近日於東區、南區及安南區調查1053戶、其中陽性戶19戶，查獲486個積水容器、19個陽性容器，衛教1,600人次，開立19張舉發單。

▲▼台南市永康1處停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰 。（圖／台南市衛生局）

防疫人員3日在永康區中華一路272巷一處地下停車場陰井，發現重大孳生源，有上萬隻孑孓，衛生局表示依傳染病防治法第25條及第70條重罰15000元，也呼籲所有市民(業者)善盡社會責任，勿養蚊來傳播登革熱，害人又害己。

另因噴藥時，發生民眾抗拒噴藥，衛生局依據傳染病防治法第第36條及第64條，開罰6萬元。

▲▼台南市永康1處停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰 。（圖／台南市衛生局）

近期登革熱防治中心疫調發現，許多確診者皆有建築工地活動史，凸顯工地是登革熱病媒蚊孳生之高風險場域之一，也因此台南市府持續針對工地加強稽查，自6月12日至8月2日止，共查獲34處工地建案有陽性孳生源，告發125件。

市長黃偉哲強調，市府持續貫徹執行公權力，絕不允許工地孳生病媒蚊危害鄰近民眾健康，該罰就罰，並同時移送工務局執行停工處分，務求登革熱防疫無死角。

▲▼台南市永康1處停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰 。（圖／台南市衛生局）

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