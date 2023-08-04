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感染源不明！台中40多歲女肌肉痠痛+發燒　確診登革熱

▲感染源不明！40多歲女肌肉痠痛、發燒，確診登革熱。（圖／台中市政府提供）

▲感染源不明！40多歲女肌肉痠痛、發燒，確診登革熱。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府衛生局8月2日接獲醫院通報，居住於烏日區的40多歲女性，NS1快篩陽性個案，今（4）日判定確診。衛生局長曾梓展表示，經疫調發現，該民眾7月28日出現發燒症狀，之後陸續出現肌肉痠痛、頭痛症狀，多在家休養未就醫，8月1日因症狀持續，至醫院就醫採檢NS1陽性及通報疑似登革熱，今天確診，該民眾於潛伏期間無境外或國內疫情熱區活動史，尚未發現明確感染源。

台中市政府表示，衛生單位當日即通知烏日區及個案工作地西屯區公所開設區級防治中心，居住地病媒蚊密度調查結果為布氏級數3級，區級防治中心積極防治，昨（3）日全數完成孳生源清除、民眾衛教及化學防治。

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▲感染源不明！40多歲女肌肉痠痛、發燒，確診登革熱。（圖／台中市政府提供）

▲衛生單位緊急清消並進行疫調工作，以釐清感染源。（圖／台中市政府提供）

此外，衛生單位於居住地執行擴大疫調153人，皆無不適症狀，其中1位居民於7月25日前至台南、高雄，衛生單位已執行檢體採檢送中央檢驗中；工作地擴大疫調約225人，皆無症狀及近一個月有國外或南部旅遊史，將再次評估擴大採檢對象，釐清可能感染源，並提醒市民朋友提高警覺。

衛生局指出，依據疾病管制署統計資料顯示，累計至昨日台中市共有16例境外移入及4例本土登革熱確定個案，首例本土登革熱個案已於7月30日監測期滿，境外移入來源皆為東南亞國家；市府呼籲民眾務必做好防蚊措施，使用DEET（敵避）、Picaridin（派卡瑞丁）、IR3535（伊默寧）有效成分的防蚊液。

衛生局也提醒，近期颱風來襲，降雨頻繁，請市民朋友協力配合居家環境巡檢，如戶內外有積水容器、天溝、陰井、輪胎及插旗洞等，請雨天過後落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大個防治原則，一起移除孳生源。

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