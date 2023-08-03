東京靈異野餐、村上春樹追星行程！10作家開團帶路日本私房景點

▲健喬文旅召集10位暢銷作家，開團帶路到日本旅行。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

文學史上頭一遭！10位暢銷作家帶路遊日本，規劃獨一無二的旅讀體驗，包括小林賢伍帶隊遊千葉，搭乘大正時代蒸汽火車探索古老的自然秘境；郝譽翔帶讀者走進「挪威的森林」探索村上春樹的步伐；敷米漿（姜泰宇）甚至帶著大膽的讀者造訪東京靈異景點野餐，親身體驗都市傳說。

台灣人愛到日本旅遊已經不是新聞，不過健喬文旅召集10位暢銷作家舉行「旅讀好日」，開團帶路到日本旅行，總共15團，走訪50處旅遊秘境，每團限定20人，還會準備驚喜彩蛋讓參與者親身體驗。

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▲作家工頭堅睽違12年再度帶團「工頭堅的龍馬之旅」。（圖／記者林育綾攝）

其中工頭堅睽違12年再度帶團，帶領《工頭堅的龍馬之旅：從高知到北海道，尋訪坂本龍馬的足跡》，從坂本龍馬出生地開始，並參觀高知城與博物館，認識從戰國以來到江戶時代的大名風範，更前往龍馬最喜愛的鏡川與桂濱，歷史控不可錯過。

而最愛台灣的人氣日本攝影作家小林賢伍，將帶團到千葉探索古老又美麗的「小湊鐵道」，復古的車廂、沿線的景色與車站建築，都散發著一股懷舊的氛圍，路線中還有著名的「養老溪谷」、被稱為夢幻瀑布的「小澤又瀑布」，以及約140年前建造的「弘文洞」等，是一條讓人目不暇給的大自然徒步旅行路線。

作家陳銘磻帶遊大阪、橫濱；擅長走路的舒國治帶路遊奈良；敷米漿則帶讀者來一場「不思議的東京恐怖直擊之旅」，探索東京的有趣怪談、鄉野趣聞、都市傳說。周芬伶帶路遊金澤，一探怪談世界與4、500年古城。作家盛浩偉則帶了2團，分別是東京川越、廣島尾道。

郝譽翔帶遊東京，可說是村上春樹迷不可錯過的追星之旅，包括《挪威的森林》的經典情境、《東京奇譚集》的迷離色彩，還會造訪村上春樹圖書館等。

而說到追星，更不可錯過袁瓊瓊以「羽生結弦資深迷妹」身份，帶團前往羽生結弦的故鄉仙台，聽她講「不一樣」的羽生，走在他成為滑冰界天花板前的路。

▲作家黃麗群（右）帶團遊金澤，標榜在雪中浪漫行軍。（圖／記者林育綾攝）



黃麗群帶的金澤更以「浪漫雪中行軍，一週包瘦3公斤」為標題，她也分享自己對文化旅行的見解，認為其實「沒有什麼東西是沒有文化的」，而且「文化沒有理想的樣貌」，但能夠讓自己「很慢的」去體驗一些地方，會是這趟旅程值得的嘗試。目前15團旅程在健喬文旅粉專開放表單登記，屆時將會配合旅行社規劃依序聯繫。