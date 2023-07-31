去沖繩玩必備！最新「旅遊護照」來了　24小時都能訂、租車85折

▲沖繩。（示意圖／記者董美琪攝）



記者周姈姈／綜合報導

每到夏天，沖繩是許多旅日愛好者的首選，而為了滿足現代人快閃旅遊需求，就有超商祭出最新「沖繩旅遊護照」，不僅24小時都能預訂，還可享指定租車85折、消費專屬優惠與來店禮等好康；另外，超商也宣布，即日起開放日本旅客綁定帳戶，來台灣一邊玩一邊享打折優惠。

7-11「ibon售票網」就攜手Okinawa FunPASS APP推出「沖繩FunPass好玩護照」，精選沖繩熱門景點自由選，還可享搭配指定租車85折、指定品項消費優惠與來店禮，且24小時皆可透過ibon售票網預訂、透過Okinawa FunPASS APP取得電子票，即可輕鬆衝沖繩玩。

▲7-11「ibon售票網」攜手Okinawa FunPASS APP推出「沖繩FunPass好玩護照」。（圖／7-11提供，下同）



不僅如此，7-11早在今年5月底首創「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」，開通OPEN POINT會員透過OPEN POINT APP綁定日本Ponta員帳戶，已吸引超過5萬名會員綁定成功，為了讓更多民眾到日本玩的同時能享更多好康，7-11宣布，8/20前只要會員完成OPEN POINT APP綁定日本Ponta員帳戶，就有機會抽中1000點OPEN POINT點數。

▲為了方便日本旅客來台遊玩，7-11即日起開通日本旅客使用Ponta APP綁定OPEN POINT會員條碼。



另外，7-11即日起也開通日本旅客使用Ponta APP綁定OPEN POINT會員條碼，到超過8000個據點消費即可享有累點、兌點服務，其中4大人氣通路，康是美、統一時代百貨、夢時代及星巴克還可享日本旅客限定限量滿額立折、指定商品95折等好康。

▲JR西日本關西廣域鐵路周遊券未來可無限次數搭乘指定席。（圖／記者蔡玟君攝）

下半年規劃到日本旅遊的人也要注意了！JR東日本與西日本將從10月1日起同步調漲外國人赴日旅遊最常用的JR PASS，其中JR東日本鐵路周遊券（東北地區）漲幅最高，從原本一張2萬日圓（約新台幣4,438元）調漲為3萬日圓（約新台幣6,657元），漲幅高達50%。而JR西日本除了調整票價，部分鐵路周遊券更改為可無限次搭乘指定席。

對此，Klook搶先祭出好康，今（31）日23:59前還有最後優惠，旅客只要購買指定JR Pass，就直接送一張日本eSIM（價值約新台幣300元），也可加價升級其他流量方案。

同時，日本JR集團10月起「JR Pass全國版」將大幅調漲，赴日旅遊荷包將縮水，不過若旅客直接上Klook預購JR Pass全國版，只要是出行日期在今年12月28日前，都可直接用未漲價前價格購入，最高可省約新台幣12,000元。

業者指出，JR Pass全國版以差價最高的21天、一等座來計算，目前是83,990日圓，10月漲價後變140,000日圓，價差達56,010日圓，折合台幣大約為12,466元。

▲JR東日本鐵路周遊券調漲價格。（圖／JR東日本提供）

JR東日本從10月1日起調漲的鐵路周遊券包括「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」、「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」、「JR東北・南北海道鐵路周遊券」、「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」、「JR東京廣域周遊券 」，以及來回成田機場的「N'EX東京去回車票（N'EX TOKYO Round Trip Ticket）」。

▲JR西日本鐵路周遊券漲價。（圖／JR西日本提供）