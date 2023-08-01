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日本「記名式Suica」明起也停賣！替代方案QA一次看　這2招超方便

▲▼日本Suica西瓜卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 西瓜卡停售範圍擴大。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

日本旅遊必備的Suica（俗稱西瓜卡）及PASMO卡因晶片短缺問題，6月8日起停售不記名票卡，然而8月2日起將擴大至記名票卡，且目前尚不清楚何時恢復。不過其實外國人搭乘日本交通工具還有紅色西瓜卡、手機綁定等替代方案，以下由《ETtoday新聞雲》帶您了解。

綜合《產經新聞》等日媒，JR東日本等公司7月31日宣布，受到全球半導體短缺影響，Suica及PASMO記名票卡將自8月2日起暫時停售，但青森、盛岡、秋田地區將繼續販售，Suica卡定期票銷售及補發服務也將照常。至於何時重新開賣，JR東日本等則表示，正持續與卡片製造商協商今後的生產計劃，但目前情況尚未明朗。

● 8月2日起停賣的有哪些？

記名式Suica、單軌Suica、臨海Suica及PASMO卡。

● 哪些票卡及服務照常？

定期票、兒童及身障人士票卡繼續發行，遺失補發服務也照常。

● 哪裡還買得到實體Suica卡？

青森、盛岡、秋田地區，由於5月27日才納入Suica使用範圍，將持續販售記名票卡。

● 觀光客專用的實體卡還買得到嗎？

▲▼JR東日本，成田機場JR東日本旅行服務中心，Ｗelcome Suica。（圖／記者蔡玟君攝）

▲ JR東日本針對外國旅客推出Ｗelcome Suica。（圖／記者蔡玟君攝）

專門提供外國旅客短期旅遊的「紅色西瓜卡」Welcome Suica將繼續販售，優點是不須押金，但使用期限僅28天，可在成田機場及羽田機場購買，但每人限購1張。

PASMO Passport也不須押金，使用期限28天，除上述機場以外，在首都圈主要站點也有銷售，不須手續費。

● 不用實體卡的替代方案有哪些？

▲▼西瓜卡SUICA，Suica。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 手機版西瓜卡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼手機版西瓜卡。（圖／記者蔡玟君攝）

iPhone用戶只要在手機內建的「錢包」APP中選擇「交通卡」，滑到日本的選單，就有Suica及PASMO卡可綁定使用，儲值則用手機內綁定的信用卡，但僅能使用JCB或Master卡，抵達日本後用手機感應機器即可搭乘大眾運輸或購物。

安卓用戶則可利用JR西日本的交通卡「ICOCA」手機綁定功能，且支援Visa、JCB、Master、美國運通等信用卡手機加值。iPhone用戶同樣可以使用，但機型須為iPhone 8以上，系統需更新至iOS 16.0以上。

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