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杜蘇芮颱風來襲路樹及廣告物倒塌　南警漏夜冒強風豪雨警戒排除

▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到杜蘇芮颱風影響影響，對風勢強勁，台南市自27日夜間開始颳起強風，安南區內多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒塌路樹及廣告物，以免發生危險。

▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

杜蘇芮颱風帶來的強風造成，造成多處路樹及廣告物倒塌掉落，市警三分局計出勤警力104人次，管制排除路樹倒塌路段 23處，相關路段於通報安南區公所及台電人員協助下已陸續排除，目前尚有安豐五街至安豐六街、府安路六段 42 號處、郡安路與生態街口、大眾六街 108號及城西街 1 段至城南路段等處由分局派員管制中，呼籲民眾提前改道，以策安全。

▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局提醒近日因杜蘇芮颱風影響，常有強陣風被隨大雨現象，民眾開車遇強風、大雨時應小心行駛並注意路況，如發現路面有積水狀況，勿再強行通過以免造成危險，另對於易積水路段警方也會加強巡視，並視狀況進行交通管制，請民眾遵守警方指示行車，以維生命、財產安全。

▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲受到杜蘇芮颱風影響影響，安南區多處出現路樹及廣告物倒塌情事，市警三分局員警獲報後在第一時間也立即趕到現場，並執行交通管制，並協助盡速排除倒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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