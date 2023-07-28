真有膽！八條通竟前往警所諮詢罰單　被南警手到擒來

▲「八條通」余姓男子，前往善化分局善化派出所詢問交通罰單問題時，被值班員警蔡易霖查出他竟是「八條通」，依法將他逮捕移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市22歲余姓男子，25日凌晨1時許，騎機車至善化分局善化派出所表示要詢問關於交通罰單問題，值班員警蔡易霖見余嫌言語含混不清，眼神、動作有異，一查發他竟是「八條通」，依法將他逮捕移送歸案。

蔡員通報巡邏警網巡佐尤智弘、警員張翔瑜等2員返所協助盤查，後雖未發現余姓男子飲酒或吸毒，卻發現他日前因詐欺、肇事逃逸等遭台中地院、台南地院、高雄地院、台北地檢、台南 地檢、彰化地檢、高雄地檢等單位通緝，其身揹8條通緝，依法逮捕偵訊後遞解歸案。

經了解，余姓男子目前租屋居住在善化區蓮潭里某社區內，平日以擔任外包臨時工維生，在警方告知他有8個案件未到案遭通緝時一臉錯愕，表示自己從事臨時工1年多，因之前不務正業，跟家人也很疏離，一直沒有聯絡，沒想到自己身上有這麼多案件。

余姓男子表示，他願承擔過去錯誤並配合警方偵訊，偵訊過程中自述先前因經濟開銷大曾擔任詐欺集團提款車手，期望出獄後能努力工作活得心安理得。

善化警分局指出，善化派出所警員蔡易霖憑藉多年工作經驗，發覺有異，立即通報警網返所共同查獲余姓通緝犯，足見警覺性佳且對於治安工作用心努力付出。