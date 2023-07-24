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菲國母親跨國尋子！　南警助分隔22年母子重逢團聚

▲菲籍J女和兒子2人，在台南市警一分局警方協助下，終於在約定的地點相見，母子兩人深情擁抱，眼眶充滿著喜悅的淚水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲菲籍J女和兒子2人，在台南市警一分局警方協助下，終於在約定的地點相見，母子兩人深情擁抱，眼眶充滿著喜悅的淚水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局德高派出所於7月21日晚上6時許，接獲一名菲律賓籍女子報案，請警方協助尋找失散多年的兒子，經警備隊副隊長孟慶正和德高所警員吳建宏得知案情後，即詳細抽絲剝繭過濾訪查，終讓該菲籍女子與久年未曾見面的兒子重逢團聚，了卻為人母親的心願。

本案係菲律賓籍女子（J女、53歲）此行來到台灣的目的，是為了尋找失散多年的兒子。據了解J女20多年前因經濟因素迫於無奈結束了在台婚姻後，獨自返回菲律賓居住，當時因在台幼子年紀尚小，慢慢地與她斷了聯繫。經過多年後，雖然她的經濟狀況好轉，但心中卻一直掛念著兒子的身影，於是這趟來到台灣就是希望能夠尋回失聯已久的孩子。

▲菲籍J女和兒子2人，在台南市警一分局警方協助下，終於在約定的地點相見，母子兩人深情擁抱，眼眶充滿著喜悅的淚水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

J女來台後，首先是前往20年前曾經居住生活過的舊址尋找，但未能順利找到，在透過下榻飯店經理的熱心協助向警方尋求幫忙。德高派出所接獲報案後，立即展開訪查。

員警依據菲律賓籍女子所提供她兒子身分資料（林姓男子、27歲)及側面查訪得知，他可能居住於仁德區台南機場附近，於是循線前往逐一訪查，幸經由林男親屬的幫助，終於聯繫上林男並告知其母跨國尋親之事。

7月22日晚上6時許， J女和兒子2人，終於在約定的地點相見，母子兩人深情擁抱，眼眶充滿著喜悅的淚水，這場重逢讓分隔22年的母子重溫親情時光，感動在場所有的人。最後，2人再次衷心感謝台南的波麗士大人，由於員警的熱心積極及服務效率，讓他們重新找回失散的愛。

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