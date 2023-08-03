金溥聰砲打黨內遭批　急致電朱立倫自清：外界放話挑撥離間

▲朱立倫、金溥聰稱雙方溝通順暢。（圖／記者屠惠剛、許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前國安會秘書長金溥聰接任國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長後，力求挽救侯友宜低迷民調，卻頻頻刀刃黨內小雞，強硬作風惹議，更傳出金溥聰砲口向內，黨中央一再忍耐，卻也覺得金讓外界覺得國民黨亂成一團。對此，侯競辦今（3日）出面回擊，斥匿名放話與事實不符，更是刻意挑撥離間，並透露金已致電朱立倫，雙方都認為必需要公開駁斥。

今有媒體報導，國民黨有所謂黨高層痛批金溥聰，稱朱立倫在公開場合從沒有批評，但金溥聰卻砲口對內，「到底在幹嘛？」黨中央一直在忍耐希望顧全大局，侯辦應該要打民進黨、提政策，而不是威脅小雞或抱怨黨中央沒整合，更嗆說若黨中央沒溝通，退黨骨牌效應早就開始了，侯團隊不要把朱立倫當「球團老闆」又要朱當總教練。

對此，侯競辦表示，該篇報導全文皆採用不具名黨務人士之說法，這種匿名放話，不僅諸多內容與事實不符，且顯然是有心人士刻意挑撥離間，造謠生事，侯競辦要嚴正聲明，絕無此事。

侯競辦指出，金溥聰今中午已和黨主席朱立倫就此事通話，雙方均同意要對此謠言予以公開駁斥。競辦強調，金溥聰從未公開或私下批評黨中央，與朱的溝通管道也一向暢通，彼此均能直接連繫；對於有心人士刻意的見縫插針及挑撥分化，競辦表示遺憾與譴責。