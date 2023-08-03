颱風天仍熱線！　國民黨駁朱金矛盾「子虛烏有」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

颱風天仍熱線！駁朱金矛盾「子虛烏有」　國民黨：互信分工無礙

▲▼國民黨全代會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨全代會展現團結氣勢，檯面下卻暗潮洶湧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

彰化縣議長謝典林退出國民黨，現在又傳出國民黨中央高層質疑，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰砲口對內、威脅小雞，內耗不斷，讓國民黨總統參選人侯友宜面臨整合危機。國民黨文傳會主委林寬裕今（3日）回應，黨部和選辦各項聯繫工作都在持續進行，沒有任何困難，碰到問題時也都會一起解決，已培養出堅強互信，分工與團結沒有問題，都是以勝選為最高考量，一些坊間傳聞純屬子虛烏有，對選務工作毫無幫助，也影響不了藍營的節奏。

林寬裕表示，雙北地區今日因卡努颱風來襲而停班課一天，不過原定的選舉輔選事務皆仍依照既定步調持續進行，不只明天分別在桃園與新竹，未來幾週都會有請益與造勢的活動。

林寬裕指出，目前各行各業的「侯援會」皆已在緊鑼密鼓籌備中，青年、工商、勞工界等都依照原訂的計畫進行中，明 （4日） 在桃園與新竹就分別都有超過500人以上的造勢活動，還有下週一 （7日）「中華民國工商建研會」也有一場500人以上的活動表達工商界的支持，工商建研會的淵源已超過40年，會員企業遍佈各產業，加總GDP超過全國50% 以上。這些活動黨主席朱立倫與參選人侯友宜都會出席，事實上不只這幾天，接下來幾週的造勢、請益等活動行程，選辦與黨部也都共同合作持續規畫。

林寬裕說，黨部和選辦各項聯繫工作都在持續進行，沒有任何困難，碰到問題時也都會一起解決，已培養出堅強互信，分工與團結沒有問題，都是以勝選為最高考量，一些坊間傳聞純屬子虛烏有，對選務工作毫無幫助，也影響不了藍營的節奏。

林寬裕說，有心人士不只見不得藍營好，找到機會就加油添醋、見縫插針，因此國民黨也特別呼籲支持者，不要受到外界紛擾的影響，事實上黨部和選辦都是依照既定的步調攜手合作，畢竟有超過6成的民眾希望下架民進黨，國民黨一定不會讓大家失望。

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