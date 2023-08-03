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輝達被曝挖走小鵬汽車自動駕駛「靈魂人物」！　吳新宙超狂經歷曝

▲▼小鵬汽車自動駕駛靈魂人物吳新宙（左）離職。（圖／翻攝自微博）

▲小鵬汽車自動駕駛靈魂人物吳新宙（左）和董事長何小鵬（右）合影。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

小鵬汽車的火車頭－自動駕駛迎來重大人事變動。近日，行業傳出小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙將離職並加入輝達。吳新宙是智駕行業的泰斗人物，也被認為是小鵬汽車智慧駕駛的靈魂角色，而輝達（NVIDIA）是萬億美元市值的芯片巨擘。這場人事變動，震動了整個智駕圈。

小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙8月2日在社交媒體發文宣布了自己離職一事，「分別的時候來臨。萬千不捨，但是相信小鵬堅實的團隊和體係依然可以推動輔助駕駛向前，直到無人駕駛的到來。」

8月2日，小鵬汽車董事長何小鵬在社交平台發文稱，因家庭和多方面的原因，小鵬汽車自動駕駛中心副總裁吳新宙在去年下半年表示要回到美國。在此後10個月時間裡，小鵬汽車確立全新的工作模式，並在架構和組織上進行了提前優化和迭代。

何小鵬透露，吳新宙將成為全球知名公司的最高等級華人高管，並繼續在芯片等多個方面和小鵬汽車深度合作。他也發文透露了吳新宙的繼任者-李力耘。小鵬汽車XNGP負責人李力耘也是小鵬汽車智能駕駛團隊的重要人物之一。公開資料顯示，在吳新宙加入小鵬、並敲定了智駕路線和團隊架構後不久，李力耘便加入了小鵬的智駕團隊。在此之間，李力耘曾是百度無人駕駛研發團隊的核心成員。

據《36氪》報導，有輝達方面人士透露，「最快可能在近一兩個月入職，這已經是行業半公開的秘密。」因合作關係，吳新宙和輝達創始人兼CEO黃仁勳交往頗多，據北美員工講述，吳新宙經常會在內部會議上透露和黃仁勳的一些會面內容。有傳聞稱，吳新宙加入輝達後，將任全球副總裁，向黃仁勳匯報。

針對此消息，有輝達人士分析，如果吳出任全球副總裁職務，在輝達的級別並不算高，夠不上向黃仁勳匯報，上面還有高級副總裁Dwight。因此，如果吳新宙向黃仁勳匯報，那職級更可能是高級副總裁，可以統管智駕軟硬件板塊，這也意味著輝達的智駕大業務，包括智駕芯片、軟件算法、自動駕駛，未來的中央計算等會面臨重整，「這應該是老黃（輝達公司創始人兼CEO黃仁勳）給自動駕駛軟件業務的最後一次機會，如果再搞不好，就會shutdown。」

有輝達人士分析，實際上，吳新宙的離開不算意外。小鵬汽車的智駕團隊從年初開始就處於小幅動盪狀態，數十名中層員工已經離開，分別加入大卓科技、輕舟智行等行業公司，「每家公司都接收了10-20個小鵬工程師。」消息人士說道，而小鵬北美團隊也有多名中高層離開，甚至已有部分員工加入到輝達公司。

除了吳新宙離開，7月末小鵬汽車另一名智駕骨幹——自動駕駛AI負責人劉蘭個川也已離職，其不久前才代表小鵬汽車參加了2023年全球頂級計算機視覺會議CVPR會議並發表演講。

小鵬智駕的靈魂人物吳新宙是小鵬打造「智慧駕駛」標籤的靈魂人物。他本科畢業於清華大學，後在美國伊利諾伊大學香檳分校獲得碩士及博士學位。吳新宙曾在芯片公司高通工作十餘年，主導自動駕駛解決方案。自2019年3月加入小鵬汽車，吳新宙全面主導小鵬的自動駕駛技術路徑與落地，搭建了智駕核心團隊與架構。

在職期間，吳新宙將其過往積累的工程化能力全方位落地，不僅帶領團隊基於輝達Xavier芯片30 TOPS算力平台推出了高速NGP功能，更是於2021年將小鵬汽車的感知算法模塊推倒重來，引入transformer+BEV等感知新技術，全面學習特斯拉的技術路徑。

但一路以來，小鵬汽車智駕團隊的包袱並不算輕。為盡快落地，小鵬比同行多使用了更早一代的輝達Xavier芯片，這也導致了小鵬G3、P5、P7、G9等多款車型的智駕硬件均不一致，為後期的功能更新與數據驅動都帶來了挑戰。

即便如此，小鵬還能相對保持智駕頭部公司的能力已相當不易。有小鵬汽車人士示，未來小鵬還更加徹底地學習特斯拉的路徑，小鵬下一代車型已經在考慮砍掉激光雷達。不過，小鵬智慧駕駛面臨著相當大的競爭壓力。

小鵬多位在職和離職工程師評價，吳新宙留給人的最大印像是「反差」，海外精英、長相斯文，但行事相當果斷，十足的「東方式」管理風格。據了解，吳新宙在高通之前，曾於三星任職，後者同樣是家亞洲公司。有小鵬離職高層回憶，吳新宙加入小鵬後第一次回國就任，聚餐期間，挨個敬酒，乾脆利索，「和他的精英形象相差很大。」

而吳新宙的管理風格，也十分兇悍，有員工用「壓力測試」來形容，「今天你在外地，說明天到廣州總部開會，就必須得到」、「你覺得他從美國大公司出來，是海外精英，不了解中國公司，但實際上，參與內部人事權力角逐，絲毫不落下風」。

「落地」同樣是吳新宙的主標籤。小鵬人士評價，吳可以能接觸到底層任何人，層級完全擋不住他，「只要他關注，天天跟底層的人開會。」小鵬人士的一個共識是，這種「強悍」的融入式管理風格，才是吳新宙在一團亂麻的背景下，將小鵬汽車高階智駕推向量產的關鍵。

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