電動車驚悚追撞！前車駕駛「空中翻2圈」慘死…疑輔助駕駛失靈釀禍

記者閔文昱／綜合報導

號稱「陸版特斯拉」的小鵬汽車10日發生一起驚悚追撞事故，浙江寧波一名駕駛在行駛高速公路時開啟「輔助駕駛」功能，不巧遇到前方有車輛故障，結果小鵬汽車竟毫無減速，直接追撞前方故障車，造成正在擺設三角錐的故障車車主當場被撞飛，送醫後傷重不治。為此，小鵬汽車也發布聲明回應了。

綜合陸媒報導，這起事件發生在寧波市機場南高架道路，當時一輛銀色轎車發生故障，車主隨即下車察看，並準備將三角錐擺到車後，不料一輛小鵬汽車P7疑似因輔助駕駛功能未偵測到異狀，導致車輛高速撞上故障車，正在擺設三角錐的故障車車主也慘被撞飛，在空中翻滾2圈後才重重摔下，而蹲在一旁的乘客則幸運躲過一劫。

▲小鵬汽車追撞一輛故障車，造成前車駕駛傷重不治。（圖／翻攝自微博）

醫護人員事後將故障車車主送醫，但因傷勢過重宣告不治。對此，肇事的小鵬車主王男表示，購入這台小鵬P7約一年左右，事發當時汽車時速80公里，車輛在撞擊前未發出任何警告，且自己也剛好分神，等到意識到要發生車禍時已經來不及了。

小鵬汽車11日也發布聲明指出，目前交警部門已經立案處理，第一時間也已派員前往現場協助處理，「公司將全力配合相關部門進行事故調查，持續跟進後續結果，並協助客戶處理後續相關事宜。」

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