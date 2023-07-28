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大陸 大陸焦點 特派現場

確認與福斯合作！小鵬汽車：提供「智駕系統」收取技術服務費

記者蔡紹堅／綜合報導

德國老牌車廠福斯（Volkswagen）近日宣布與小鵬汽車合作，並將投資小鵬汽車7億美元，收購小鵬汽車約4.99%的股權。消息公開後，小鵬汽車也在會議中向投資人介紹，本次合作中，小鵬提供智能駕駛系統，並向福斯收取「技術服務費」，扮演類似「技術平台公司」的角色。

根據《澎湃新聞》報導，小鵬汽車在線上溝通會告訴投資人，本次合作中，小鵬提供智能駕駛系統，福斯提供工程設計能力和供應鏈，雙方共享更大規模的數據庫。

小鵬汽車透露，與福斯合作收取的不是「技術授權費」，而是「技術服務費」，也就是說，小鵬並非簡單向大眾進行IP轉讓，雙方在聯合研發過程中將各有貢獻。小鵬貢獻的是智能平台和軟件，大眾負責上車體和車型設計、內外飾開發。自動駕駛底層技術由小鵬負責，軟件將以OTA方式交付。

▲▼小鵬汽車的創辦人何小鵬上傳與福斯中國區業務CEO貝瑞德（Ralf Brandstatter）的合照。（圖／翻攝微博）

小鵬汽車強調，此次合作證明了小鵬的領先技術有多種變現手段，在合作中扮演的角色類似「技術平台公司」，屬於高毛利商業模式。

小鵬汽車還提到，2024年、2025年，小鵬將從本次合作中獲取到協議約定的技術服務費收入；在2026年車型量產後，「規模越大收益越大，收益與車型銷量正相關，但不確定是否是按量收費。」

雙方合作的消息公開後，小鵬汽車的創辦人何小鵬也上傳了與福斯中國區業務CEO貝瑞德（Ralf Brandstatter）的合照，並表示，「這張照片拍了好久了，一直沒有放出來。今天官宣，感謝Ralf和大眾所有朋友的信任，說到努力做到是最基礎品質，我期待大和小的攜手，將最好的技術，最好的產品，最好的品牌帶到全球。」

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