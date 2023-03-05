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大陸 大陸焦點 特派現場

買了大陸電動汽車！使用APP需要「當眾下跪磕頭」他受辱PO片罵爆

▲小鵬回應人臉識別需對車頭半跪。（圖／翻攝自影片）

▲小鵬回應人臉識別需對車頭半跪。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸廣泛使用人臉識別技術。近日，大陸電動汽車製造商「小鹏汽车」的一名用戶在網上上傳了一段影片，並配文稱，「小鵬這個操作放眼一百年也是相當炸裂的...。」根據影片，汽車系統更新APP，需要車輛前置攝像頭人臉認證，用戶要下車半跪在地。

綜合陸媒報導，3月4日，近日，小鵬汽車被吐槽人臉識別需下車蹲地。

有車主在社交平台發布影片吐槽表示，自己的小鵬汽車車機更新了個APP，下載完需要人臉認證，但車內未配置攝像頭，車機所調用的識別攝像頭是車輛用於全景影像的前置攝像頭，所以需要下車半跪在地上通過「磕頭」進行認證。

不少網友在觀看了這一影片後，紛紛被小鵬的這一操作所折服。除了表達對該車主的同情，不少人都對小鵬的產品經理進行吐槽稱，「這一邏輯簡直就是反人類，相關項目負責人根本就沒有用過該功能吧。」

也有網友對於該應用的開發者進行了批評稱，完全沒有考慮到不同場景下的適配問題。更有不少網友嘲笑道，「這是真的給『電動爹』跪了。」

3月4日，小鵬汽車回應稱，經查驗發現，個別用戶在大屏登入第三方APP時會觸發風控策略，需進行人臉識別。考慮到用戶體驗不佳，已將該應用下架，並立即著手優化。也為自己的工作不夠細緻完善深表歉意。同時，會持續完善應用商店的上線審核機制。在保障帳號及隱私安全的同時，為用戶提供最優的交互及生態體驗。

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小鵬汽車人臉識別下跪

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