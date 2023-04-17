電動車市場進入淘汰賽！　理想CEO：最過癮的3年開始了





▲理想汽車CEO李想認為，從現在開始到2025年是電動車企的淘汰賽。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸電動車大廠理想汽車CEO李想表示，智慧電動車在2023年至2025年間的「3年淘汰賽」已經打響，「這個行業最過癮的3年正式開始了」。

陸媒IT之家報導，李想表示這一時期電動車市場比的是「技術」、「產品」、「交付」三大綜合能力，而且就像是木桶理論，不能有任何「短板」（弱點）。

李想指出，至少就中國市場而言，2025年五大電動車企身分大約會延續到2030年，而且市場占比還會不斷擴大。數據顯示，理想汽車3月交付新車共2萬823輛，再次實現單月交付超過2萬輛的成績，同比增長88.7％。

2023年第一季度，理想汽車累計交付5萬2584輛，與去年同期相比增長65.8％，截至今年3月31日，理想汽車累計交付輛共30萬9918輛。

不只李想，小鵬汽車CEO何小鵬也提出類似觀點，認為往後5年傳統汽油車銷量會加速下滑，2027年新一代智慧電車滲透率將超過35％，300萬年銷售量只是車企的入場券。

何小鵬表示，從今年開始將開啟下一個10階段，32強進8強，最後只會剩下前8名，現在小而美的品牌到時都會逐漸消失，成為集團化作戰。他指出，成本、高效研發、高端體驗式未來車企存活的必要條件，也是全球化的基礎。