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大陸 大陸焦點 特派現場

海關一眼識破長裙妹！雙腿綁滿「40支少女針」　攔截畫面曝

▲▼女子過海關時雙腿綁滿少女針。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女子過海關時雙腿綁滿少女針。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳海關近期發現，一名身穿黑色長裙的女性旅客從香港入境時，神情緊張，立馬攔下檢查，居然發現她的長裙底下藏了大量違禁物品。據悉，她在大腿和小腿綁了40支被稱為「少女針」的醫美產品。

據海關發布7月31日報導，近日，深圳海關所屬西九龍站海關查獲一名進境旅客在腿部綁藏「少女針」美容針劑案件，共查獲「少女針」40支。目前，該案件已移交海關部門作進一步處理。

西九龍站海關關員在對口岸旅檢大廳進境旅客及其行李進行監管時，發現一名旅客的行李箱機檢圖像異常，隨即進行開箱查驗，在該名旅客的行李箱內發現「少女針」空盒20個。

▲▼女子過海關時雙腿綁滿少女針。（圖／翻攝自極目新聞）

開箱過程中，關員發現該名旅客神情緊張，隨即開展人身檢查，發現她用長裙作掩護，使用膠帶將「少女針」綁藏在大腿及小腿處，經清點共發現「少女針」40支。

據了解，少女針是一種面部填充劑，可以起到填充的效果。

陸海關提醒，根據《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》第七條規定，經過設立海關的地點，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄禁止或者限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的，均為走私行為，將受到相應的法律制裁。

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