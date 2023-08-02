高雄噁男光天化日強擄女童　少女見義勇為反遭襲胸、摸下體

▲17歲少女想搶救女童反被噁男襲胸、摸下體。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名白姓男子（34歲）今年6月某日中午12時許，在路上見一名7歲女童小愛（化名）獨自一人年幼可欺，伸手想拉小愛離開，小愛不斷掙扎，這時另一名17歲的少女小琪（化名）剛好撞見，上前喝止，白男惱羞成怒，反而將小琪壓制在地，趁機對她襲胸、摸下體，所幸路人經過發現，將白男抓住送給警方，白男犯後坦承犯行，檢方今（2）日偵結，依妨害性自主罪將他提起公訴。

檢方指出，白男是今年6月9日中午12時許，行經高雄某處巷子時，見小愛獨自一人走在路上，竟心生歹念伸手想把小愛拉走，小愛被嚇到不斷掙扎企圖掙脫，這時小琪剛好經過，見兩人拉拉扯扯，於是上前阻止。

不料白男見好事被破壞，竟把目標轉向小琪，先一把抓住她後，再把她壓制在地，拉扯中白男還趁機對小琪襲胸、摸下體，小琪放聲尖叫，果然引來好心路人，路人上前將白男抓住，交給獲報趕到的員警，依法送辦，白男也被聲請羈押獲准。

白男在偵訊時一度辯稱自己是因為吸了毒品神智不清，但檢、警對他驗尿後，發現沒有毒品反應，因此認定只是他的推託卸責之詞，檢方在偵辦後依照妨害性自主罪將白男提起公訴。