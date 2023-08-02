台灣艾司摩爾進駐新北林口　全台首座零碳智慧園區都審通過

▲艾司摩爾科技廠房（ASML）透視圖。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全球半導體設計大廠艾司摩爾（ASML）2022年宣布挹注新台幣300億，於新北市林口工一設廠，並以2050淨零排放為目標，領頭示範產業專用區躍進升級，首座廠房融入零碳設計思維，於2023年7月31日經新北市都市設計審議核備通過，最快於2026年啟用營運。

城鄉發展局表示，為落實推動2050淨零碳目標，新北市府攜手民間，以林口工一作為全台首座結合科技產業之淨零碳示範地區，於今年1月發佈「新北市林口特定區計畫（第三種產業專用區）永續發展暨淨零碳示範地區都市設計審議原則」，艾斯摩爾公司率先配合，將零碳設計導入廠房建築構想，設置垂直景觀陽臺、露臺及立體綠化、植生牆體，創造生態跳島、提升植物固碳量，同時兼顧生態多樣化。

▲艾司摩爾科技廠房（ASML）全區圖。

城鄉發展局表示，林口工一作為未來科技、文創及醫療等產業的重點發展區域，也是艾司摩爾迄今在台最大的投資標的，預估未來將有2000名員工進駐，除了為新北AI高科技發展重要的國際指標，亦為環境永續零碳產業示範區。

城鄉發展局長黃國峰表示，因應AI科技時代發展，全球最大半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）進駐林口，將創造2000個就業機會，未來全區將結合科技、文創、醫療、綠能等產業，持續吸引各個領域的優質企業進駐，並整合AI、5G、大數據等技術發展，將林口工一打造成高科技智慧園區的示範場域，並正式命名為「新北國際AI＋智慧園區」。

黃國峰說，全台首座大型智慧廠房，也結合零碳永續設計，基地面積達3.3公頃，經都市設計審議後，將提供地面綠化7000平方公尺，露台、屋頂綠化9000平方公尺，建築立面垂直綠化1500平方公尺，並於周邊種植喬木260棵，另主幹道依法定退縮15公尺更打造中央公園，宛如一座與自然共居的產業生態城，第一期廠房預計2026年完工啟用，預計年固碳量可達12噸，除豐富城市建築景觀綠美學，更降低溫室氣體排放，舒緩城市熱島效應，實現永續發展目標。