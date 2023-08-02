中颱卡努侵襲！新北市加強視察北海岸　落實防颱整備工作

▲新北市副市長朱惕之（中）前往萬里龜吼漁港新建市集視察施工機具撤離情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象局預估中颱卡努持續往西北西方向移動，將對台灣北部及東北部海面構成威脅，加上適逢年度大潮，沿海低窪地區恐有海水倒灌及積淹水災情傳出。新北市副市長劉和然今（2日）上午8時30分主持市政會議時，即指示因應發布陸上警報機率提高，市府各團隊應全面戒備，本權責落實各項防颱整備工作，務必做最壞的打算、最好的準備。

副市長朱惕之隨後於2日上午10時主持召開新北市災害應變中心第2次工作會報，針對氣象團隊分析颱風動態，七級暴風圈持續逼近新北市，要求各單位在陸上警報發布前，把握時間持續盤整及規劃各項應變措施，並於會議結束後，立即趕往北海岸視察萬里龜吼漁港新建市集施工機具撤離情形，並提醒落實執行漁船進港及漁工安置作業，及持續勸導遊客民眾切勿前往觀浪。

新北市長侯友宜預計2日晚上7時親自主持召開第3次工作會報，聽取氣象團隊最新颱風動態分析，並檢視各單位整備工作執行成果；目前新北市已發布卡努颱風管制區域公告，且受颱風外圍環流影響，預估最大陣風達8至11級、浪高達5至7公尺。

▲侯友宜預計今天晚上7時親自主持召開第3次工作會報，聽取氣象團隊最新颱風動態分析。



新北市消防局表示，請市民朋友切勿前往山區、河岸及海邊活動，並留意強陣風可能導致招牌掉落物及路樹倒塌等危害，外出時應多加注意自身安全；有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」、「新北市防災宣導互動網-災時專區」、臉書「我的新北市」查詢。