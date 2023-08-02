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大陸 大陸焦點 特派現場

東北也開始下暴雨！哈爾濱「地下道大淹水」緊急停課停運

記者蔡紹堅／綜合報導

北京連日暴雨造成大量災情，東北黑龍江省8月2日上午也發出了暴雨紅色預警，哈爾濱市更傳出淹水災情，官方已緊急宣布多個區域停課、停運，並關閉景點及遊樂場所。

黑龍江省氣象台2日連續發出暴雨紅色預警，哈爾濱阿城區牛樣溝（水文站）降雨量已超過100毫米，五常拉林鎮（水文站）降雨量已達97.6毫米，降雨仍將持續。

▼哈爾濱市區傳出大量淹水災情。（圖／翻攝哈爾濱新聞網）

▲▼東北也開始下暴雨！哈爾濱「地下道大淹水」緊急停課停運。（圖／翻攝哈爾濱新聞網）

哈爾濱市防汛抗旱指揮部也將防汛應急響應提升至3級，並在緊急通知中表示，當前降雨主要集中在主城區、呼蘭、雙城、阿城、賓縣、五常、尚志、延壽，2日下午至4日降水效率增強，累積降雨量阿城、五常、尚志、延壽、通河、方正100～200毫米，其中五常南部、尚志南部局地可達200～250毫米，其他區域40～100毫米。

哈爾濱市道里區中央大街防洪紀念塔附近的一處地下通道也在接近中午左右出現大面積的積水。

▲▼東北也開始下暴雨！哈爾濱「地下道大淹水」緊急停課停運。（圖／翻攝哈爾濱新聞網）

在降雨持續增強的情況下，哈爾濱市防汛抗旱指揮部下午進一步宣布，從2日15時起至8月3日15時，對道里、道外、南崗、香坊、平房、松北、阿城、雙城、五常、尚志、賓縣、延壽等地採取防汛應急措施，包含停課、停運，以及景點關閉等。

哈爾濱市防汛抗旱指揮部更特別強調，市民要密切關注臨時交通管制和繞行提醒，非必要不外出。

▲▼東北也開始下暴雨！哈爾濱「地下道大淹水」緊急停課停運。（圖／翻攝哈爾濱新聞網）

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