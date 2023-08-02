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涿州「一夜滅頂」！膠帶廠毒氣外泄　圖書公司數十員工絕望求援

▲▼涿州災情。（圖／翻攝自極目新聞、中國青年報）

▲涿州多處圖書庫房被淹。（圖／翻攝自中國青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

連日大暴雨致京津翼洪災險情嚴重，作為出版業的庫房重鎮，河北小縣城涿州遭一夜滅頂，導致各出版商損失慘重。8月1日晚，中圖網對外發布消息稱，他們有數十名員工被困於河北涿州倉儲中心，水位已經漫到2樓位置。目前，附近一家膠帶廠還釋放出非常刺鼻的異味。多位中圖網員工證實了這一消息，稱有人出現嘔吐症狀。

位於涿州的北京西南物流中心，占地面積400畝，有近百家出版社、出版商及中盤商的庫房在此處及周邊地區安家。據2018年數據統計，西南物流中心及周邊倉庫的年發貨碼洋超100億元。但因此處地勢低窪，這次成了重災區。

據《極目新聞》報導，8月1日晚，中圖網官方微信發布了一條《我們的庫房被淹了》推文，稱他們位於河北省保定涿州市開發區陽光大街28號的倉儲中心被洪水淹了，大量圖書受損。

在評論區，作者再次更新留言，請求網友幫忙擴散救援信息。信息稱，「目前水位還在上升，附近的膠帶廠洩漏了有毒氣體，困在辦公樓等待救援的幾十名同事目前從2樓轉移到了4樓，聯繫到的救援隊因為有毒氣體持續洩漏而無法靠近救援（衝進去的人嘔吐著出來了，無法靠近），現在急需有防毒設備的救援隊來幫幫我們。」

中圖網倉儲中心位於河北省保定市涿州市陽光大街28號，其附近約百公尺處有一家膠帶廠。

▲▼涿州災情。（圖／翻攝自極目新聞、中國青年報）

▲被困的員工和未成年人。（圖／翻攝自極目新聞）

1日晚10時許，中圖網一名員工表示，他們公司被困的員工有數十名，裡面還有員工的孩子，1個小時前，水位就已經漫到了2樓位置，「目前，被困的同事稱，附近一家膠帶廠疑似有毒氣體洩漏，氣味刺鼻，情況非常緊急。」

另有中圖網多名人員表示，確有疑似毒氣洩漏一事，已經有人出現噁心嘔吐症狀。一名工作人員稱，「現在救援隊無法前進，被熏得睜不開眼，需要防毒面具支援。」

隨後，轄區派出所接線人員表示，目前相關部門正在組織救援被困群眾。對於是否有有毒氣體洩漏一事，該接線人員表示，暫不了解情況。

當地街道辦事處工作人員表示，已經有人反映過中圖網員工被困和疑似有有毒氣體洩漏的事，也已經給領導報備，「絕大部分人都下一線了，有些人也聯繫不上。」該工作人員還表示，他們有中圖網員工的聯繫方式，會和對方聯繫。

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涿州中圖網淹水

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