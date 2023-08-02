河北白溝凌晨緊急通知民眾撤離　車輛排長龍塞爆馬路

記者魏有德／綜合報導

河北白溝今（2）日凌晨突發通知，要求三層（三樓）以下，靠近河堤附近的住戶全體轉移。接到消息後，當地民眾連夜前往鄰近市鎮避災，造成部分路段擁堵，從高處看，夜空下只見車頭燈交織成一條長龍，緩慢地朝前方移動。此外，也有民眾在微博發文稱，40分鐘的車程，硬是開了4小時才到市裡，賓館民宿各種爆滿。

▲河北白溝新城連夜發出撤離通知，出城車輛塞爆主幹道。（圖／翻攝微博，下同）

《中華網》報導，這份名為《白溝新城防汛抗旱指揮部關於全區開展有序轉移的公告》稱，「接上級指令，白溝河左堤東茨村段險情嚴重。為保障人民群眾生命安全，白溝新城管委會組織網格責任單位及各村街開展居民轉移工作。」

據了解，流經涿州一帶的白溝河在強降雨作用下水位高漲，經過洩洪調控仍具一定災險，包括獻縣泛區、大清河東淀蓄滯洪區等承接上遊洪水，高碑店等多地都已經轉移民眾。

至於高碑店市的白溝新城居民也在2日凌晨接到通知，要求民眾迅速撤離轉移至市區，這才出現深夜車輛塞爆主要道路的情景。有民眾在微博上透露，接獲通知後，經過4小時車程才完成原先只要30分鐘，通往市區的路線，凌晨4時許才抵達市區，還得面對旅館民宿爆滿的現象。